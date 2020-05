Se billedserie - Mærkeligt nok er jeg mere rolig som træner, siger Rolf Meegdes med et grin. Som temperamentsfuld spiller har han haft sine kontroverser med dommerne, men de behøver ikke frygte ham i den nye rolle som head coach for VK Vestsjællands herrer. Foto: Christina Hesselholt

Send til din ven. X Artiklen: Meegdes hæver sig til chef Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meegdes hæver sig til chef

Sport Sjællandske - 10. maj 2020 kl. 20:12 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Silvio Villa fik kun en håndfuld kampe i spidsen for VK Vestsjællands volleyherrer, da han afløste Michael Birk i midten af januar.

Coronavirussen satte en tidlig stopper for sæsonen, og nu har italieneren meddelt klubben, at det ikke længere er muligt for ham at forene sit civile job i København med et trænerjob i Volleyligaen.

Vestsjællænderne har dog allerede fundet en erstatning, og de skulle ikke kigge ret langt.

Valget er nemlig faldet på holdets 27-årige hæver og tidligere anfører Rolf Meegdes, der stod for træningen da Silvio Villa måtte i karantæne i begyndelsen af coronakrisen efter et besøg i hjemlandet.

- Rolf løste opgaven til perfektion i forhold til transformationen fra at gå fra spiller og holdkammerat, til at være cheftræner og coach for spillerne, hvilket var en afgørende faktor for at klubben har valgt ham som den permanente løsning fremadrettet, skriver VK Vestsjælland i en pressemeddelelse.

10 år på førsteholdet

I forvejen var Rolf Meegdes ansat som ungdomskonsulent og ungdomstræner i VK Vestsjælland, men nu får han altså også ansvaret for klubbens mandlige elite.

- Jeg har tænkt på i et par år, at det var noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg havde ikke regnet med, at det ville ske, før jeg fyldte 30 år, men nu opstod chancen, siger Rolf Meegdes.

Og selv om forfremmelsen sker mindst tre år før tid, føler han sig klar til opgaven.

- Jeg har kun trænet spillere fra to til 18 år, men jeg har selv haft nogle trænere, som jeg har lært meget af. Så jeg føler mig klar, men jeg er også indstillet på, at jeg skal udvikle mig yderligere - blandt andet på trænerkurser, siger Rolf Meegdes, der selv stopper sin aktive karriere - trods sin unge alder.

- Jeg har spillet 10 år på førsteholdet og været med siden 2. division. Så jeg har fået de sjove oplevelser, jeg kunne ønske mig. At få lov til at arbejde på højeste niveau i Danmark allerede nu, er noget jeg virkelig ser frem til, og jeg ser endnu mere frem til, at arbejde sammen med en god og ung gruppe spillere, som jeg ved kan spille fantastisk volley, siger han.

Træner-trio får mentor

Den nye cheftræner kommer ikke til at stå alene med arbejdet, men får hjælp af 35-årige Rasmus Kjeldbjerg som assistenttræner.

Han kommer fra et job som cheftræner for Team Køge i 1. division og har desuden været med omkring de danske ungdomslandshold.

Rolf Meegdes og Rasmus Kjeldbjerg kender i øvrigt hinanden fra Volleyball Danmarks talentcenter, hvor de sammen har trænet børn og unge.

Andy Khang Lam forsætter som statistiker i trænerteamet, men som noget nyt bliver der tilknyttet en mentor til trioen i form af den tidligere landstræner Jørgen Breinholm.

Og det betragter VK Vestsjælland som lidt af et scoop.

- Vi får mulighed for at sparre med ham, og han deltager i nogle af træningerne og vil også være til stede i nogle kampe, siger Rolf Meegdes, der håber at den samlede træner-pakke kan være med til at udvikle VKV-spillerne yderligere.

- Jeg har altid været irriteret over, at vi ikke kan presse holdene i top 4 lidt mere. Så mit mål er, at vi skal komme tættere på dem. Så jeg vil ikke sætte som mål, at vi skal blive nummer fem eller et andet tal - men vi skal spille bedre mod de gode hold, siger Rolf Meegdes.

Den nye træner skal nu i gang med samtaler med spillerne, og så kalder indkalder han snart til fysisk træning.

- Vi begynder med noget styrke- og løbetræning udendørs, og så afventer vi, om vi må begynde at træne indendørs fra 8. juni. Men lige nu er bold-træning ikke det vigtigste. Det handler mere om at holde os i gang og se hinanden igen, siger Rolf Meegdes.