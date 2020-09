Team Skælskørs Kim Astrup og Selena Piek må højst sandsynligt indstille sig på at skulle undvære VM for hold i Aarhus i år. Foto: Kenn Thomsen

Medie: Thomas og Uber Cup udskydes til efter OL

Afbuddene fra de store badmintonnationer vælter ind til de forestående Thomas og Uber Cup, holdverdensmesterskaberne for henholdsvis mænd og kvinder.

De er planlagt til at finde sted i Aarhus fra 3. til 11. oktober, men det malaysiske nyhedsmedie The Star Online skriver, at mesterskaberne udskydes til efter næste års OL.