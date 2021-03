VK Vestsjællands mænd måtte også se sig besejret i den anden DM-kvartfinale mod Middelfart. Fynboerne avancerer dermed til semifinalen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Medaljedrøm brast for VKV-mænd

Sport Sjællandske - 07. marts 2021 kl. 21:51 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

VK Vestsjællands mænd måtte strække våben mod Middelfart, der også vandt den anden kvartfinalekamp og dermed serien. Dermed skal VKVs mænd spille om at nå femtepladsen. Langt ind i søndagens DM-kvartfinale lurede overraskelsen for VK Vestsjællands mænd, da man vandt første sæt og blot var en bold fra sætsejr i andet sæt mod Middelfart, der kom til Korsør med en sejr fra den første kvartfinale i bagagen.

VK Vestsjælland fik en god indledning på kampen ved at komme ud og levere på den nødvendige niveau. Det vil sige få fejl, kvalitet i servemodtagningen og stor effektivitet i angrebet.

Den opskrift banede vej for en sætsejr på 26-24 i første sæt, og i et andet sæt, der var ligeså tæt, var det marginaler, der adskilte VK Vestsjælland fra at tage endnu et sæt mod de fynske favoritter. Andet sæt blev dog tabt 27-29, og fra det punkt gik det kun ned ad bakke for Rolf Meegdes udvalgte.

- Vi er kun én bold fra at tage andet sæt, så det gjorde da ondt, at vi endte med at tabe det sæt. Fra det punkt faldt vi bare langsomt fra hinanden. Det skal ikke ses som et udtryk for, at vi gav op, men da vi gik bare lidt ned i niveau, så straffede Middelfart os, og det kan vi ikke gøre mod så godt et hold, siger Rolf Meegdes.

- Det kom til at spille ind, at Middelfart bare har et mere konstant højt niveau, end vi har, og det var derfor, at vi blev straffet for vores fejl i de sidste to sæt, siger Rolf Meegdes.

Middelfart vandt tredje sæt 25-17 og fjerde sæt med 25-16.

- Middelfart laver bare ikke de der 11-12 fejl, som vi gjorde i de to sidste sæt, og derfor er det også svært at sige noget til, at det er dem, der går videre til semifinalen, siger Rolf Meegdes.

At det ender med et nederlag i kvartfinalen, er ikke en kæmpe overraskelse, og det gør også skuffelsen mere moderat. Dermed ikke sagt, at VK Vestsjælland-lejren ikke er skuffet.

- Man kan jo vende den om og sige, at det et eller andet sted er vores egen skyld, fordi vi ender i en situation, hvor vi skal møde et så godt hold som Middelfart i kvartfinalen. Vi kunne bare have gjort det bedre i grundspillet, så vi ikke stod i den situation, siger Rolf Meegdes, der nu kan se frem til nogle kampe i bestræbelserne på at slutte nummer fem i denne sæsons slutspil.

- Om ikke andet vil vi gerne vise, at vi var det hold, der var tættest på at skulle have spillet med om medaljerne. Vi skal ikke slutte som nummer syv, så det må vi bare gå ud at bevise i de sidste kampe, siger VKV-træneren.