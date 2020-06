Med højt humør til Sundby

Lokalrivalerne fra HB Køge blev besejret 2-1 på mål af Mathias Kisum og Aleksa Todorovic, og det resultat betød, at sydsjællænderne reducerede afstanden op til holdene over nedrykningsstregen til nu kun tre point.

- Paradoksalt nok var vi det hold i rækken med flest hjørnespark. Det må siges at være lidt misvisende. Men nu er vi et hold, der vil frem over stepperne, og jeg tror ikke, vi er et sjovt hold at spille mod, siger Næstved-chefen.