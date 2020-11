Se billedserie Roskilde vandt det, der meget vel kan blive en forsmag på en DM-finale, da man besejrede Næstved 5-3 på udebane. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Maze afgjorde topkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maze afgjorde topkamp

Sport Sjællandske - 13. november 2020 kl. 22:11 Kontakt redaktionen

Af Simon Ydesen

Det blev Roskilde, der kunne trække sig sejrrigt ud af topkampen mod Næstved Bordtennis efter en holdmatch, der havde budt på flere tætte kampe men endte 5-3 til holdet fra domkirkebyen.

Jeppe Spottog, der udgør den ene halvdel af Næstved Bordtennis' sportslige ledelse havde op til topkampen mod Roskilde udtalt, at det meget vel kunne blive dagsformen hos Michael Maze, der ville afgøre holdmatchens udfald.

Ramte den tidligere verdensstjerne en god dag, så var Roskilde favorit til at vinde kampen, mens Næstved ville være favorit, hvis Michael Maze ikke fandt et godt niveau frem. I det tilfælde ville Næstved nemlig stå med gode chancer for at vinde begge kampe mod Maze.

Desværre for Næstved-spillerne havde Michael Maze en god aften i Mærk Næstved Hallen. Han vandt nemlig begge sine kampe, og særligt den anden sejr over Tomas Koldás var iøjnefaldende, da den sikrede Roskilde den endelige sejr.

De forsvarende mestres sejr havde været godt undervejs i løbet af kampen. Efter de første fire kampe var stillingen nemlig 3-1 i mestrenes favør, og særligt en enkelt kamp havde gjort ondt på Næstveds forhåbninger om et godt resultat.

Tjekkiske Tomas Koldás havde nemlig matchbold mod Roskildes Antoine Doyen ved stillingen 10-9 i femte og afgørende sæt. Den missede han dog, og i stedet kunne den tidligere Næstved-spiller Antoine Doyen juble over en sætsejr på 13-11, der gav en helt afgørende sejr for holdkampens endelige udfald.

- Det gjorde lidt ondt på vores forhåbninger om et godt resultat, at vi var bagud med 1-3 efter første halvdel. Det var særligt Tomas' nederlag, der kunne have vendt kampen, så den var endt 4-4 eller måske endda med sejr til os, siger Jeppe Spottog.

Også i andet kryds måtte han nemlig se en af sine spillere underpræstere.

Allan Bentsen, der med sine 52 år stadig holder et imponerende niveau, viste klassen mod Næstveds Magnus Månsson, som ellers gik ind til kampen som favorit, men Næstveds svenske spiller leverede ikke varen, og så trak gode gamle Bentsen sig sejrrigt ud af opgøret.

- Det var lidt af en streg i regningen, men vi må bare sande, at det ikke var vores bedste dag. Vi havde et par spillere, der ikke ramte niveauet. Normalt ville vi vinde den kamp, men vi burde også vinde Tomas' kamp mod Antoine Doyen, men han spillede med alt for stor risiko og lavede alt for mange lette fejl, konstaterer Jeppe Spottog.

- Vi havde håbet på, at det ville stå 3-3 inden de to sidste kampe, men med 4-2 og en stærkt spillende Maze vidste vi godt, at det ville blive svært for os. Michael Maze servede ganske enkelt for godt i dag. Håbet var lidt, at han ville komme lidt mindre skarp, end han gjorde. Det har vi tidligere set, men det var ikke tilfældet, siger Jeppe Spottog.