Mathias Kisum nåede at score fem mål for Næstved. Han spillede stort set fast i foråret og spillede også alle træningskampe i sommerens løb, som her mod FC Nordsjælland. Foto: John Ringstrøm

Mathias Kisum er fortid i Næstved

Det var Kisum tilsyneladende blevet så fortørnet over, at han meddelte klubben, at han ikke havde tænkt sig at møde op på kampdagen. Den slags trusler skal man være varsom med, for det faldt ikke i god jord hos Næstveds sportslige ledelse, der efter alt at dømme bad spilleren om at blive væk.