Mathias Hansen erstatter Sabroe

Sport Sjællandske - 19. januar 2021 kl. 12:04 Af John Ringstrøm

Der er stadig forlænget, ufrivillig pause i breddehåndbolden under 1. division på grund af corona-situationen. Men i Slagelse HK ligger man ikke på den lade side.

Pausen er blevet brugt til skifte ud på posten som cheftræner for mændenes tophold i 3. division.

Men først med effekt efter denne sæson, hvor 27-årige Mathias Hansen overtager det varme sæde efter Per Sabroe, der slutter en imponerende trænerkarriere, når - og hvis - indeværende sæson bliver spillet færdig.

Mathias Hansen måtte for et par sæsoner siden slutte sin aktive karriere på Korsør Slagelses daværende 1. divisionshold på grund af nogle alvorlige knæskader.

I de seneste to sæsoner har den tidligere så stærke bagspiller været ungdomstræner og sportslig koordinator i Næstved Herlufsholm.

- Jeg glæder mig meget. Jeg er glad for, at jeg har fået muligheden nu, men det har været sådan lidt, hvornår tiden har været til det. Alder og erfaring spiller ind, da jeg jo ikke er så gammel. Flere spillere er måske ældre end mig og kan tænke, »hvad er det for en snothvalp«, der kommer der. Men jeg følte, det var tid, siger Mathias Hansen.

Han har taget divisionstræner-uddannelsen på den sydfynske Idrætshøjskole i Oure, han har flere års erfaring som ungdomstræner og han har også i en sæson været assistenttræner for Korsør Slagelse hold i 2. division.

- Ambitionen om at få et seniorhold har været der længe. Jeg har U13-holdet i Næstved Herlufsholm, men nu er jeg nået til et sted, hvor jeg vil »vinde«!

Det er ikke utænkeligt, at han overtager et 2. divisionshold, for Slagelses oprykkere er kommet forrygende fra start i denne sæson, da der stadig måtte spilles i efteråret.

Nuværende træner Per Sabroe har ført dem frem til en førsteplads i 3. division med fem sejre i fem kampe.

- Jeg glæder mig, uanset om det hedder 2. eller 3. division. I bund og grund er det måske mest sundt, hvis vi bliver i 3. division. Rykker vi op i 2. division, kræver det, at vi vinder kampe, samtidig med at jeg skal forsøge at sætte mit eget præg på det. Det vil alt andet lige være lettere i 3. division. Men jeg græder ikke, hvis holdet rykker op, selv om det klart er to forskellige scenarier lyder det med et smil fra Hansen, der kan se frem til at træne nogle tidligere holdkammerater som eksempelvis Mathias Thomsen.

- Vi har jo spillet sammen - og også begge under Per Sabroe i Korsør. Og vi kender hinanden, men snakker ikke sammen på den måde som venner. Men det bliver fint, for der er en gensidig respekt. Thomsen vil også være vigtig at have med, da han er en af de øverste i hierakiet og derfor vil være god have som relation på banen. Og så har Sabroe i øvrigt også været en stor inspiration for mig, siger den kommende Slagelse-træner.

Han vil gøre sit arbejde færdig i Næstved Herlufsholm, selv om coronaen lægger en dæmper på det hele.

- Der sker ikke så meget lige nu. Jeg tænker heller ikke så meget på Slagelse, for jeg har fuldt ud fokus på at gøre sæsonen færdig i Næstved. Der er lidt online-træning og en masse koordination med, hvem der skal på efterskole og hvem der kommer hjem, siger Mathias Hansen, der også kan se frem til et fint ungdomsarbejde i Slagelse

- Klubben har et godt grundlag for løbende at levere spillere til førsteholdet, men vi håber selvfølgelig også på, at vi kan tiltrække dygtige spillere udefra. Der er sat et spændende projekt i gang i Slagelse, hvor der igen skal satses på seniorhåndbold. Det vil jeg gerne være med til at føre ud i livet, konstaterer han.

Selv om Per Sabroe stopper som cheftræner, dropper han ikke håndbolden. Det er meningen, at den tidligere ungdoms-landstræner og ligatræner skal være med omkring både senior- og ungdomsafdelingen i Slagelse HK i en rolle som mentor for trænerne.

- Vi ser frem til samarbejdet med Mathias Hansen, der er en ung og ambitiøs træner, som har meget at give holdet, siger Bjarne Stenbæk fra Slagelse Håndboldklubs nyetablerede Eliteudvalg i en pressemeddelelse.

Også formanden for Slagelse Håndboldklub, Bjarke Christensen, glæder sig til at byde velkommen til den nye herretræner.

- Samtidig vil vi gerne sige tak for en flot indsats til Per Sabroe, der heldigvis ikke stopper sit engagement i klubben. Vi glæder os også til at følge herreholdet fremover. Vi er overbeviste om, at også den fremtidige konstellation kan føre til både seværdig håndbold og gode resultater, siger formanden.