Matchbold til Svendborg

Der var mulighed for en udligning til 1-1 i basketligaens kvartfinaleserie mellem Team FOG Næstved og Svendborg Rabbits, men sydsjællænderne magtede det ikke på hjemmebane i den anden kamp.

Fynboerne havde vundet den første hjemme efter overtid, men så langt nåede kamp nummer to ikke, da de afgjorde det i den ordinære spilletid med cifrene 85-78, og dermed kan de sydfynske »kaniner« spille sig i semifinalen med en ny sejr i tredje kamp mandag i egen hal.

Her havde Svendborg til gengæld fuldt hus og scorede på alle deres 13 forsøg, hvilket selvfølgelig var med til at gøre en forskel.

Team FOG Næstveds erfarne landsholdsspiller Frederik H. Nielsen spillede ellers et fint opgør og indledte helt forrygende med tre trepoint-scoringer i træk til hjemmeføring på 10-8. Jahmal Jones ramte også én til 13-8, og det var så også værternes største føring i kampen.

Åris og co. overtog derfra og vandt første periode, mens anden periode blev hjemmeholdets bedste.

Men gæsterne formåede at stresse værterne og var pænt sikre på deres forsøg. Specielt fra straffelinjen, men også ude i feltet. Værterne havde svært ved at stoppe Brandon Norfleet, som gang på gang satte Rabbits-spillet op.

Med to minutter igen var der dog håb for Team FOG Næstved, da Samuel Idowu dunkede til 76-78, men tættere kom de ikke. Miki Novovic dunkede til 78-81 med 27 sekunder igen, og mere blev det ikke til for hjemmeholdet.