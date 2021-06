Patrick Lynge (th) og B73 kan stadig nå andenpladsen i serie 1, hvis alt flasker sig i weekendens sidste runde. I bunden var Jonas Bæk (gul bluse i midten) og Suså nærmest dømt ude, men som slutningen af sæsonen har udviklet sig, ser det ud til, at de klarer sig alligevel. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Masser på spil i serierækkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Masser på spil i serierækkerne

Sport Sjællandske - 11. juni 2021 kl. 12:32 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

I sidste weekend sluttede sæsonen i de to 2. divisionspuljer, og her endte det med, at eksempelvis Brønshøj med nederlaget i Næstved på 1-5 røg ud efter 76 års uafbrudt ophold i de danske divisioner.

Med sjællandske øjne var det naturligvis også trist, at Holbæk rykkede ud, de nordvestsjællænderne endte fjerdesidst i vest-kredsen, men det blev også et farvel til Skovshoved, Avarta, AB Tårnby, FC Sydvest, Sfb-Oure og Holstebro.

Da danmarksserien stadig mangler fire runder, er det umuligt at at sige, hvem der afløser dem, men på grund af den nye struktur, vil de otte nedrykkere fra 2. division kun blive afløst af fire oprykkere. I skrivende stund vil det så være Karlslunde og Herlev fra den østlige pulje 1 samt Lyseng og Silkeborg KFUM fra den vestlige.

Det store blodbad Det helt store »blodbad« finder sted i danmarksseriens nedrykningsspil.

Hele 16 hold rykker ned. Otte fra hver af de to puljer.

På grund af Holbæks nedrykning fra 2. division skal der findes ni nedrykkere i den østlige pulje 1 og syv i den vestlige pulje 2. I den forbindelse tæller Otterup fra pulje 1 som vesthold.

Blandt de østlige nedrykningstruede er Vordingborg, som ellers har haft en god start i puljen med to sejre i tre kampe. Men sydsjællænderne skal stadig bruge minimum 10 point i de sidste fire kampe for at komme i nærheden af redning, og samtidig er de også afhængig af andre resultater. Lørdag skal Vordingborg på udebane møde allerede nedrykkede Avedøre.

Gyser i Ringsted Hvor mange op- og nedrykkere, der skal findes i de lokale serier, hænger sammen med antal sjællandske nedrykkere fra danmarksserien og sjællandske oprykkere fra sjællandsserien.

Som det ser ud lige nu, er der fem DBU Sjælland-klubber, der rykker ned fra danmarksserien. Den ene direkte oprykker fra sjællandsserien er fundet i skikkelse af Herstedøster IC, mens der er en kæmpe gyser i vente i weekenden om den anden førsteplads i pulje 2. Her mødes Ringsted og Solrød FC i en direkte duel om oprykning.

Vinderen rykker op, mens taberen skal ud i et kvalifikationsspil med to'eren fra pulje 1, som med sikkerhed bliver Glostrup, samt to'eren i københavnsserien - lige nu BK Skjold.

Op- og nedrykning lige nu og her Status på op- og nedrykninger hvis sæsonerne stoppes lige nu





Ned fra 2. division:

Skovshoved, Avarta, Brønshøj, AB Tårnby, Holbæk, FC Sydvest, Sfb-Oure, Holstebro.

Op fra danmarksserien:

Karlslunde, Herlev, Lyseng, Silkeborg KFUM

Ned fra DS (16 i alt)

Pulje 1: RB, Avedøre, Husum, Birkerød, (Otterup), Vordingborg, Fremad Valby, Taastrup FC, Union

Pulje 2: Syv vesthold + Otterup

Op fra SS:

Ringsted, Herstedøster (sikker) + enten Glostrup, Solrød FC eller BK Skjold (KS)

Op fra KS:

B1903 (2)

Ned fra SS: Hundested, Stenløse, Væggerløse, LUIF (nedrykning fra S1, 2, 3, 4 reduceres med to hold)

DBU Sjællands lavere serierækker skal håbe, at det bliver et af de to sjællandske hold, der rykker op i danmarksserien, for det giver nogle lempelser ned gennem systemet.

Scenariet lige nu er altså, at der rykker fem sjællandske hold ud af danmarksserien og i bedste fald tre sjællandske hold op fra sjællandsserien.

Tilfælde 6 Det betyder, at DBU Sjællands op- og nedrykningstilfælde 6 skal i brug.

Her rykker nummer 11 til og med 14 ud af sjællandsserien, og inden weekendens sidste runde i den række ser det ud til at blive Hundested og Stenløse fra pulje 1 samt Væggerløse og LUIF fra pulje 2. Det vil sige, at Herlufsholm, som ellers har ligget i fare det meste af sæsonen, ser ud til at redde sig.

Det »gode« ved Væggerløses og LUIFs nedrykning er, at det er to hold fra DBU Lolland-Falster, hvor nedrykningerne fra serie 1 til 4 reduceres med to hold.

Tilfælde 6 medfører også, at de to bedste hold fra hver af de to serie 1-puljer rykker op. I pulje 2 er det lige nu Herfølge og Holbæks andethold. Kun ét point adskiller de to, og så mødes de endda i lørdagens sidste runde. Vinder Herfølge, eller spiller de uafgjort, kan B73 med en sejr ude over Avarta tage andenpladsen.

- Det er jo ret fantastisk. Vi havde ellers afskrevet det, men så ændrede tingene sig. Vi kan dog ikke selv afgøre det og bare håbe, at Holbæk ikke vinder over Herfølge, siger B73-træner Umid Ghadimi.

Han og Slagelse-holdet kan blot gøre sig klar til at slå bundholdet Avarta.

- Det har givet os noget fornyet energi. Planen hele tiden været, at vi ville gå efter andenpladsen, og det kan vi nå, siger Ghadimi.

LF-hold rykker ud Oprindeligt ville der ryge fem hold ud af serie 1, men da Væggerløse og LUIF ryger ud af sjællandsserien, er der to hold, der klarer skærene. Det kan blive Susås redning, da de lige nu er femtesidst i serie 1.

I serie 2 mangler de fleste hold to kampe og oprykningen i pulje 4 ligger lige nu hos Ørslev og Ringsted. I bunden er B73s andethold for længst ude, mens Haslev FC og Holmegaard er på vej til at følge efter. FC Storebælt er så godt som reddet, mens Skælskør skal undgå at komme blandt de tre nederste.