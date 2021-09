Masser af tungt metal

En af de helt store præstationer stod Sandra Jensen for i 55 kilo-klassen. Hun trak 75 kilo og stødte 90 kilo, hvilket gav guld over alt. Hendes klubkammerat og nok største konkurrent, Katrine Bruhn, stillede ikke op.

Han så også, at Veronika Storm vandt guld i 81 kilo-klassen med 79 kilo i træk og 100 i stød. Hun forsøgte at sætte ny, nordisk U23-rekord, men kiksede.

I plus 87 kilo-klassen var Louise Vennekilde stærkest og trak en serie på først, 90, så 95 og dernæst magiske 100 kilo. I stød nåede hun 110 kilo, men kiksede så de to næste forsøg på 115 kilo. Samlet 210 kilo var dog rigeligt til guldet.

Efter den kiksede OL-kvalifikation har det mentalt været en hård periode for de tre stærke piger, Vennekilde, Sandra Jensen og Katrine Bruhn, men mesterskaberne på Østerbro vidner om, at der er noget spændende i vente.

Færingen Poul Andreasen vandt bronze i 73 kilo med et træk på 90 kilo og et stød på 115 kilo, mens en halvsløj Lasse Brauner tog bronze i 81 kilo med et træk på 111 kilo og et stød på 128 kilo. Brauner var ellers tæt på sølvet og manglede kun et kilo i træk og to i stød.