Masser af sjællandske lokalopgør

Sport Sjællandske - 08. juli 2020 kl. 20:42 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste sæson blev Næstved Herlufsholms håndboldkvinder sendt over Storebælt for at spille med i den jysk-fynske 3. divisionspulje 4, mens Slagelse fik en plads i pulje 6 med primært københavnske og nordsjællandske modstandere.

Men når den nye sæson begynder til september er syd- og vestsjællænderne igen i samme pulje.

Begge vender nemlig hjem til pulje 5, og det glæder Slagelses træner Sebastian Hedemand. I hvert fald på den ene side.

- Jeg vurderer at niveauet i pulje 5 er højere end i pulje 6. Men vi glæder os til de mange lokalopgør mod Næstved Herlufsholm, Holbæk/Jernløse og TMS Ringsted. Det er meget sjovere end at skulle til København hveranden weekend, siger Sebastian Hedemand, der ikke er skræmt ved udsigten til hårdere modstand.

- Vi har et forsigtigt håb om, at vi kan spille os i top 8. I slutningen af sidste sæson spillede vi nogle rigtig gode kampe og sikrede os overlevelse med fire kampe igen. Jeg kan mærke, at det har givet pigerne stor tro på tingene, siger træneren.

Han kan desuden glæde sig over, at hele truppen er intakt - og endda udvidet med Sofie Jepsen, der er vendt hjem til klubben.

- Hun er en hurtig og springstærk venstrehåndet højrefløj, og det var lige en ekstra venstrehånd, vi ønskede os, siger Sebastian Hedemand, der indkalder til første træning 1. august.

Slagelse har slet ikke trænet i hal, siden coronakrisen brød ud, hvorimod Næstved Herlufsholm har været i gang med håndbold en måneds tid.

Resten af sommeren står den dog på løbetræning og strandhåndbold for sydsjællænderne, der stadig ærgrer sig over, at chancen for oprykning til 2. division blev ødelagt af coronaen, da de sidste tre runder blev aflyst.

- Jeg bryder mig stadig ikke om at snakke om det... Det tager længere tid at komme over, siger playmaker Frederikke Brenøe.

Næstved Herlufsholm blev nummer to i den afkortede sæson i den jysk-fynske pulje, men nu skal holdet til at indstille sig på sjællandsk modstand igen.

- Vi har snakket om det, men vi kan ikke blive enige om, den sjællandske pulje er stærkere. Der er delte meninger om det, men jeg syntes, vi mødte nogle store piger. Så måske er det bare forskellige slags håndbold, der bliver spillet, siger Frederikke Brenøe, der faktisk kommer til at savne turene over Storebælt og Lillebælt.

- Det var faktisk meget hyggeligt. Vi kørte i bus på de lange ture, og det er noget andet end at være afsted i fire biler. Vi fik lov at være sammen som hold på en anden måde, siger Frederikke Brenøe.

- Og så mødte vi nogle hold, som vi ikke havde mødt før. Det gjorde, at vi kunne spille frit på en anden måde, end vi plejer, siger hun.

- De sjællandske hold har vi jo spillet mod mange gange. På den anden side er det jo også meget rart at vide nogenlunde, hvad de kommer med. Men først og fremmest glæder jeg mig bare til at komme i gang med noget rigtig håndbold igen.