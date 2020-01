Martin Jensen er ny Slagelse-spiller. Den elegante midtbanespiller har senest spillet for HB Køge i 1. division og ligner en kæmpe forstærkning i Slagelse. Foto: Simon Ydesen

Markant forstærkning til SBI

Sport Sjællandske - 30. januar 2020 kl. 19:24 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På få dage er der sket meget med Slagelses divisionstrup, hvor trafikken primært har været udgående i denne vinterpause.

Nu ser det imidlertid ud til, at strømmen vender. Først fik man overtalt Cagri Erdem til at genindtræde i divisionstruppen, og torsdag aften var der mere godt nyt til folk med sympati for Slagelse B&I.

Den tidligere Fremad Amager og HB Køge-spiller Martin Jensen er nu Slagelse-spiller. Den teknisk stærke kreatørtype har skrevet under på en kontrakt for foråret.

- Jeg synes, at det her er det helt rigtige for mig lige nu. Jeg håber på at kunne bidrage med noget rutine og så ellers prøve at spille noget god fodbold, der kan være med til at skaffe point, siger Martin Jensen.

- Det her er en klub med fantastiske faciliteter, og jeg vil meget gerne være med til at hjælpe dem til bedre resultater. Det er en udfordring som passer mig godt, hvor jeg er i min fodboldkarriere, siger Martin Jensen.

De to parter har lavet en aftale, der gælder for foråret, men bliver det en succes, så er Martin Jensen åben for et længere ophold i Slagelse.

- Det er meget fornuftigt, at vi har skrevet for foråret. Lige nu handler det kun om overlevelse, og derfor er der ikke nogen grund til at tænke længere frem, siger Martin Jensen.

Den rutinerede midtbanemand kommer utvivlsomt til at forstærke Slagelses midtbane. Det fik man allerede klare indikationer på i sidste weekends træningskamp mod Roskilde KFUM, hvor Martin Jensen spillede en fremragende kamp for de røde.

32-årige Martin Jensen er kendt som en af de bedste indefodboldspillere i Danmark, hvor han med en sublim teknik oftest er umulig at pille bolden fra. Samme tekniske kvaliteter kommer i den grad til at gavne Slagelses spil med bolden, og det er noget, som sportschef Søren Andersen hilser velkommen.

- Det vil helt klart give holdet noget ro, at vi får en type som Martin ind. Han kan helt sikkert bidrag med meget kvalitet, når vi har bolden, og han er en rutineret spiller, der kan være med til at løfte hele holdet, siger Søren Andersen.

- Han har først og fremmest et godt blik for spillet, og så er han en anderledes type spiller, end dem som vi typisk har, siger Søren Andersen.

SBIs sportschef ved derfor også godt, at det kommer til at kræve noget integration at få Martin Jensen til at falde ind i Slagelses spillestil, men her er han helt overbevist om, at træner Ulrik Balling kan løse den opgave.

- Det kan sagtens tænkes, at det vil kræve en del tilvænning fra begge parter, og måske også en del justeringer, men jeg er overbevist om, at vi godt kan løse den udfordring, for Martin er så dygtig en spiller, at det løser sig på den ene eller anden måde, siger Søren Andersen.

Martin Jensen har i HB Køge og Fremad Amager spillet en del på kanten, men han er en klassisk central midtbanespiller i forhold til visionerne i spillet.

- Vi kan bruge ham på forskellige positioner. Både som 8er, hængende angriber og også som kant. Hvis han spiller kant, så er det en anden type kant, end dem vi har. Her vil han mere være typen, der går ind i banen, siger Søren Andersen.

Martin Jensen og Cagri Erdems ankomst eller genkomst til Slagelse-truppen giver nogle andre muligheder for Ulrik Balling. Noget mere offensiv pondus om man vil. Lige netop det som man i store dele af efteråret i udtalt grad manglede.

- Vi har noteret os, at Christoffer Thrane ikke har scoret det samme antal mål, som han har gjort i tidligere sæsoner hos os. Her vælger jeg den vinkel, at årsagen til den udvikling primært ligger hos os selv. Det er ikke Thranes skyld. Vi har ganske enkelt været for dårlige til at servicere ham med bolde. Det kan Cagri Erdem og Martin Jensens tilstedeværelse forhåbentlig ændre på, siger Søren Andersen.

Med tilgangen af Isaac Kannah, Cagri Erdem og senest Martin Jensen er der nu styr på den offensive del af truppen, men der er stadig huller i den defensive del af truppen.

- Vi skal have fundet en forsvarsspiller. Det er der slet ingen tvivl om. Nu sætter vi alt ind på at finde en central forsvarsspiller og måske også en højre back. Vi har brug for flere spillere på de positioner.