- Vi skal kunne holde fokus i 40 minutter, men mod Bakken gjorde vi det kun i 25 minutter, siger Team FOG Næstveds cheftræner Arnel Dedic, der håber det hjælper på koncentrationen, at han selv er til stede på bænken for første gang i sæsonen i onsdagens kamp mod Svendborg Rabbits. Foto: Simon Ydesen

Mareridtet er slut for Dedic

Derfor har kroaten været nødt til at kigge med fra tilskuerpladserne i sydsjællændernes to første kampe, men onsdag aften er cheftræneren på bænken i udekampen mod Svendborg Rabbits.

Da baskettræneren Arnel Dedic i foråret blev fyret i Horsens IC og senere kom til Team FOG Næstved før denne sæson, fulgte der to spilledages karantæne med for »groft upassende sprogbrug« i den tredje DM-finale mod Bakken Bears.

