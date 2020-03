Krystian Jensen blev topscorer for Korsør/Tårnborg med seks mål - skarpt forfulgt af både Johannes Slowik, Nicolai Phister og Frederik Mortensen med hver fem. Foto: Claus Rasmussen

Mandfolkeindsats i den første »pokalkamp«

Sport Sjællandske - 10. marts 2020 kl. 22:09 Af Claus Rasmussen

Søndag hang Korsør/Tårnborgs spillere lidt med mulen efter et knebent etmåls-nederlag mod topholdet Stadion.

Tirsdag aften var humøret anderledes højt i korsoranernes omklædningsrum.

Med en sejr på 27-23 over Køge tog vestsjællænderne nemlig et vigtigt skridt mod overlevelse i 2. division.

Nu er Korsør/Tårnborg to point foran Team Sydhavsøerne, der ligger lige under nedrykningsstregen, og netop de to hold mødes søndag i Rødbyhavn Sportshal.

- Det var den første af to »pokalkampe«, og nu er vi videre til den næste på søndag, siger Korsør/Tårnborgs træner Jacob Larsen.

- Jeg håber, vi kan redde os mod direkte nedrykning med en sejr på søndag og sikre os kvalifikationskampe. Det ville være en kæmpe succes for os. Hvis vi vinder resten af vores kampe, har vi faktisk en teoretisk chance for at indhente Køge, og man kunne godt mærke på dem, at de gerne ville have lukket det i dag, siger han.

Søndag var Køge foran 15-0 mod bundproppen Dalby, og gæsterne kom også bedst fra start i Storebæltshallen.

- Vi havde svært ved at løse det i forsvaret, for Mikkel Eismark og Magnus Førsterling lagde et rigtig godt tryk, siger Jacob Larsen.

Køge var da også foran 13-12 ved pausen, men da Korsør/Tårnborg gik over til en dobbelt mandsopdækning af de to profiler i anden halvleg, vendte kampen.

- Da vi tog dem væk, fik vi styr på det, og vi kom selv til gode afslutninger, siger Jacob Larsen.

Johannes Slowik, Mikkel Møller og Krystian Jensen trak et stort læs i bagkæden, Frederik Mortensen sled i det på stregen, og på højre fløj markerede Nicolai Phister sig med fem scoringer.

- Christian Christiansen stod også en god kamp, da han kommer ind. Alt i alt var det en mandfolkeindsats, og drengene kæmpede med alt, hvad de havde, siger Jacob Larsen, der forventer samme indsats på søndag.

- Jeg tror ikke, vi får noget forærende, så vi skal gøre det selv, siger han.