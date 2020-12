Se billedserie - Det kan godt være svært at forstå, hvor meget bedre man skal være for at blive professionel. Men det er også en god motiviation. Det er de små ting, der betyder noget, og pro?erne har ting i værktøjskassen, som de har brugt flere år på at udvikle, siger Malthe Rasmussen. Fotos: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Malthe putter masser af tid i sin golf-drøm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Malthe putter masser af tid i sin golf-drøm

Sport Sjællandske - 15. december 2020 kl. 11:03 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I sommerhalvåret tager 15-årige Malthe Rasmussen næsten dagligt turen fra Ørslev ved Vordingborg til Møn Golf Center for at træne. I timevis.

Om vinteren lægger manglen på dagslys en naturlig dæmper på træningsmængden, når skolen også skal passes, men lørdag og søndag står han på driving range og skyder til måls efter fremtidens ambitioner.

- Jeg er her tit fra tidlig morgen til det bliver mørkt. Jeg vil gerne leve af at spille golf en dag. Det er den fedeste drøm, siger Malthe Rasmussen, der investerer masser af tid i at blive god nok til at konkurrere mod verdens bedste.

Juleferien er da også afsat til at svinge køllerne - med mindre der kommer hvid jul i vejen.

- Om vinteren handler det mest om at holde spillet ved lige, så man ikke er bagud, når sæsonen begynder. Og så bruger jeg en del tid på fysisk træning, så jeg kan slå noget længere, siger Malthe Rasmussen.

Den unge sydsjællænder er blevet optaget i Dansk Golf Unions udviklingstrup for 2021, og det er endnu et skridt i den rigtige retning.

- Det betyder, at jeg kan få noget hjælp til at blive endnu bedre, så jeg kan komme videre til landsholdet, siger Malthe Rasmussen, der for alvor gjorde opmærksom på sig selv sidste år.

Her vandt han årgangsmesterskaberne i Viborg, og det var også lidt af en øjenåbner for ham selv.

- Jeg var bagud med fem-seks slag, men det endte jo godt, siger Malthe Rasmussen med et grin.

- Jeg endte med at vinde, og der gik det op for mig, at jeg kunne være med mod de super gode, siger han.

At det kan lade sig gøre skyldes ikke mindst samarbejdet med klubtræner Richard Frances, der er far til den tidligere danske mester Alexander Frances.

Og måske bliver Malthe Rasmussen den næste DM-guldvinder fra Møn Golfklub.

- Ja, det kan godt være. Han træner hårdt og kan sagtens være her 10 timer i træk. Det er den type spiller, han er. Han kan stå og tyre bolde afsted i timevis, men jeg vil hellere have, at han kommer lidt mere ud på banen og spiller. Så det kæmper vi lidt om. Jeg synes, det må være ensomt at stå på driving range så længe, men Malthe kan godt lide det, siger Richard Frances.

- Spillemæssigt slår han meget lige fra tee og misser aldrig fairway. Hans jernslag bliver også bedre og bedre efterhånden som han bliver stærkere, og så er han fantastisk i det korte spil, mener træneren.

Spilleteknisk betragter Malthe Rasmussen sig selv som »stabil«, mens spillestilen får prædikatet »offensiv«.

- Jeg vil rigtig gerne vinde, så jeg slår efter pindene. Det er sjovest at spille sådan, for det giver mulighed for en god score. Det er selvfølgelig lidt øv, hvis det ikke går, som man har tænkt sig. Men det har man allerede accepteret, når han har valgt at spille offensivt i forhold til de andre, siger Malthe Rasmussen.

Han begyndte til golf som niårig, og foreløbig har den offensive tilgang og de mange timer på træningsbanen båret frugt.

I dag har Malthe Rasmussen et handicap på 1,1, men ved årsskiftet kommer han ned i +0,5.

Netop det at passere nul er en milepæl for dygtige golfspillere. Lige som det er at blive professionel.

Det skifte ligger dog mange år ude i fremtiden.

- Til sommer skal jeg på handelsskolen og læse HHX. Det tager tre år, og derefter vil jeg gerne til USA og gå på college, siger Malthe Rasmussen, der dermed går i klubkammeraten Alexander Frances fodspor.

Han er i fuld gang med sin uddannelse på University of Houston, men hvor I USA Malthe Rasmussen ender er dog langt fra afgjort.

- Vi har allerede haft kontakt til en sportsagent, men det er ikke noget, vi skal have fokus på endnu. Hvis bare jeg bliver ved med at udvikle mig, så skal det nok komme med tiden, siger han.