Malmqvist i cruisecontrol mod DM-guld

Sport Sjællandske - 04. august 2021

Efter fem års pause vendte Kenneth Malmqvist Jensen inden denne sæson retur bag racer-rattet for at køre rallycross.

Med en inspirerende Teamchef og en velkørende bil har Malmqvist været næsten urørlig på det løse underlag i denne sæson.

Efter endnu en sejr, da der i weekenden blev kørt race i Ørnedalen ved Aarhus, så konsoliderede sydsjællænderen sin samlede føring, hvor han nu ligger suverænt i spidsen i jagten på DM-guldet med blot to afdelinger tilbage af sæsonen.

Kenneth Malmqvist Jensen fører efter weekenden den samlede DM-stilling med sine 120 point.

På andenpladsen ligger team-kammeraten, Kristiane Hvaal Engh, med 102 point og på tredjepladsen ligger Simon Ditlev Pedersen med sine 88 point.

Den tidligere folkeracerkører tør derfor også godt udråbe sig selv som storfavorit.

- Jeg føler mig ret sikker, må jeg sige. Det eneste der egentlig ikke må ske er, at bilen går i stykker. Jeg skal sådan set bare holde mig inde i løbet de to kommende afdelinger, så det kan næsten ikke gå galt, forklarer Jensen.

Selvom sydsjællænderen reelt set næsten »bare« kan nøjes med at komme helskindet i mål i de næste to afdelinger for at løbe med sæsonens DM-guld, så er det nemmere sagt end gjort.

- Man kan altid sige det der med, at man lige skal holde lidt igen og sådan. Men man skal også passe på med at begynde at slække på det, fordi så kan bilen gøre nogle andre ting, som så gør, at du ikke har helt styr på den, hvor det hele kan blive noget rod, lyder det fra Toksværd-drengen, der uddyber:

- Jeg skal prøve at finde en teknik, hvor jeg bare holder en god, fast fart i bilen hele tiden. For ellers kan man lige pludselig føle, at man ikke kan køre bil mere.

Kenneth Malmquist Jensens største konkurrent er ganske paradoksalt hans egen team-kammerat den 17-årige, Kristiane Hvaal Engh.

Sydsjællænderen er imponeret over den unge racer-piges evner.

- Jeg tager hatten så meget af for hende, som kommer ind i det så ung, og kører som en, der har kørt i ti år. Vi hjælper hinanden på helt lige fod med gode råd. Jeg havde ikke lige regnet med, at det var for så ung en pige, jeg skulle høre sådan nogle ting fra, lyder det fra sydsjællænderen.

Qua deres teambånd, så passer de to racerkørere også lidt mere på hinanden, end hvad man typisk ville se fra nummer et og to i racerløb.

- Man kører sine chancer og sine race for at få mest muligt ud af det personligt. Men vi har altid i baghovedet, at det ikke ville se godt, at man skubber og kører ind i hinanden, når man er teamkammerater, så det tænker man over. Det er klart, fortæller Jensen.

Kenneth Malmqvist Jensens, der nu kører for racerteamet, TEAM Linnemann Promotion, har i sit femårige fravær fra racersædet ikke været langt væk fra duften af benzin og brændt gummi - tværtimod.

- Jeg var i en længere været mekaniker for min nuværende Teamchef, Ulrik Linneman, imens han har kørt EM og en masse rallycross, hvor jeg har været med på sidelinjen på de mange udenlandsture og så videre, fortæller Jensen.

Den 26-årige sydsjællænder kommer fra en familie med benzin i blodet. Hvor storebror, Ronni Jensen, blandt andet har kørt asfalt-race mod blandt andet Jan Magnussen og Jason Watt i det daværende DTC Cup, imens farmand, Johnny Jensen, som den eneste dansker har vundet EM-serien i rallycross.

Det er derfor ikke kun kærligheden til adrenalinen, der bliver udløst ved højhastighedsoverhalinger, der får Jensen til at bruge sin fritid ved racerbanerne.

- Jeg har en stor kærlighed til sporten, så for mig var det egentlig lige så fedt at være med til skrue på bilerne. På den måde er man også lige så meget med i en sejr. Men så opstod muligheden for, at Ulrik ville lave det her team, hvor jeg selv kunne køre, hvis jeg kunne finde nogle sponsorer. Det lykkedes, og så må man bare sige, at det er gået virkelig godt, forklarer Jensen.

Godt er det gået - så godt, at Jensen nærmest har været urørlig denne sæson. Nøglen til succes har været todelt, mener han.

- Man skal både være den bedste kører, og så skal man også have den bedste bil. Så det skal hænge sammen. Ulrik (Ulrik Linneman, Teamchef red.) går lidt mere i detaljen, end mange andre måske ville gøre. Derudover har han også en masse god viden, som han giver videre. For eksempel hvordan man bedst styrer bilen, hvor det er bedst at bremse og så videre. Det er sådan nogen ting, som også har hjulpet mig meget, forklarer Kenneth og fortsætter:

- Samtidig har jeg bare følt mig virkelig godt tilrette i bilen. Den er simpelthen så nem at køre på den måde, han har vist mig det på, synes jeg, lyder det fra racerkøreren.

Selvom sæsonen endnu ikke er færdigkørt, så gå tankerne allerede på, hvad næste sæson kan byde på.

- Jeg håber, at DM-guld kan være med til at promovere mig selv og mit navn, så jeg kan skaffe nogle flere sponsorer, for så har jeg da en forhåbning om at komme videre. Det koster bare mange penge at tage de næste skridt, forklarer Herlufmagle-drengen.

Kenneth Malmquist Jensens drømmer om at gå i fodsporene på sin far, Johnny Jensen, der kørte EM i rallycross.

- Jeg vil gerne rykke en klasse op og kører SUPER 1600, der er den bedste klasse i Danmark. Og så vil jeg meget gerne prøve at køre nogle EM-løb, slutter Herlufmagle-drengen.

De sidste to afdelinger af denne sæsons DM-serie bliver kørt i Korskro 28-29 august og afsluttes i Nysum 25-26 september.