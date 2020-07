- Jeg er i hvert fald blevet bedre. Ingen tvivl om det. Men beachvolley er et andet spil end indendørs volley, for det handler ikke bare om at tyre, tyre og tyre, siger Oskar Madsen, der her er ved at lægge an til et smash efter oplæg fra makkeren Kim Buchwald. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Madsen hygger sig i sandkassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Madsen hygger sig i sandkassen

Sport Sjællandske - 27. juli 2020 kl. 08:02 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oskar Madsens resultater i sommerens Pepsi Max Beachvolley Tour er ikke gået ubemærket hen.

Selv om den 20-årige landsholdsspiller ikke har den store erfaring i sandet, har han hurtigt spillet sig op gennem rækkerne sammen med rutinerede Kim Buchwald fra barndomsklubben VK Vestsjælland.

For en uge siden vandt parret 1. division i turneringen Copenhagen Master, og så blev Oskar Madsen »prikket på skulderen«.

- Jeg blev spurgt, om de snart så mig til træning i Københavns Beachvolley Klub, hvor nogle af de bedste danskere spiller, siger Oskar Madsen.

I år har Oskar Madsen dog ikke tid til at lege mere i sandkassen, for på onsdag flyver han til Frankrig for at tage hul på sin anden sæson som professionel hos Spacer's Toulouse.

Oskar Madsen har forlænget sin kontrakt, så den løber til 2022, og han lægger da heller ikke skjul på, at det er indendørs-karrieren, der har absolut førsteprioritet.

- Jeg vil gerne flytte til København, når jeg er hjemme i Danmark, og så vil jeg da gerne træne lidt beach. Men jeg har jo også landsholdet, og hvis vi kvalificerer os til EM, så skal jeg jo spille det, siger Oskar Madsen.

- Det ville da være mega fedt, hvis jeg begyndte at træne beachvolley målrettet og blev så god, at jeg måske kunne kvalificere mig til OL. Men jeg tror det ikke rigtig. Beachvolley er noget, jeg hellere vil hygge mig med, siger han.

Selv om Oskar Madsen hygger sig i sandet, betyder det ikke, at der er skruet ned for konkurrencementaliteten.

Derfor var humøret da heller ikke det allerbedste søndag formiddag.

Lørdag tabte han og Kim Buchwald nemlig begge deres kampe i elitedivisionen ved Odense Master.

Og dermed var opholdet i den bedste række slut for denne gang.

- Jeg er jo en dårlig taber, og jeg havde håbet, at vi i hvert fald kunne vinde et sæt - selv om vi mødte nogle af de bedste hold i Danmark. Men jeg synes ikke, at jeg spillede særlig godt, og vi fik en lidt nervøs start, siger Oskar Madsen efter de to nederlag.

Turneringen i Odense var formentlig også afslutningen på makkerskabet med Kim Buchwald.

I stedet skal man ikke blive overrasket, hvis man ser Oskar Madsen stille op sammen med sin lillebror Kalle Madsen næste sommer.

- Vi har snakket om det, og jeg tror, det ville være godt. Vi har jo spillet sammen altid og har samme tankegang - både i forhold til selve spillet og forberedelserne til kamp. Det eneste problem kan være, at vi godt kan være lidt hårde ved hinanden. Eller... Det er nok mest mig, der er hård ved, siger Oskar Madsen med et grin..

- Men jeg er jo i Danmark, når beach-sæsonen begynder, og så ville det da være fedt at bruge siden sammen med min bror, som samtidig er min bedste ven, siger han.

I de kommende måneder må brødrene undvære hinanden både på og uden for volleyballbanen.

Kalle Madsen skal forberede sig til sæsonpremieren i Volleyligaen med VK Vestsjælland, mens Oskar Madsens første vigtige opgave i Frankrig bliver final 4 i pokalturneringen i slutningen af september.

Og han føler, at de mange beachvolleykampe har været en god træning til indendørssæsonen.

- Det er en god måde at holde sig i gang på, selv om det er en anden måde at spille volley på. For det første er man jo kun to, så man får mange boldberøringer og god boldfornemmelse, siger Oskar Madsen.

- Det er også svært og hårdt at bevæge sig i sandet, så man får udviklet sin motorik. Og så er der jo både vind og sol og alt muligt, man skal forholde sig til. Indendørs er forholdene jo perfekte, og der er intet til at forstyrre. Så beachvolley kræver virkelig meget fokus, når der er så mange faktorer, der påvirker spillet. Så et har helt sikkert været givende, siger han.