Madsen er ny supermester

12. oktober 2021 Af John Ringstrøm

Ruds Vedbys unge rallykører Jacob Madsen og hans co-driver Line Nedergaard fra Nibe gjorde arbejdet færdigt og sluttede på toppen af dansk rally, da sidste afdeling i kampen om DM blev kørt i og omkring midtjyske Tarm.

Han havde på forhånd sikret sig mesterskabet i klassen National 3, men det generelle mesterskab var ikke hjemme endnu, selv om meget skulle gå galt på de sidste otte hastighedsprøver med en samlet længde på cirka 92 kilometer på vej og grus i finaleafdelingen.

Den 26-årige vestsjællænder var i front inden løbet og skulle ende udenfor top-13, mens Simon Vallentin fra Svinninge ikke måtte vinde generelt, for ikke at blive mester af Dansk Super Rally, der er mesterskabet på tværs af klasser og bilstørrelser.

Det lykkedes dog Madsen og Nedergaard at køre deres lille lynhurtige Suzuki Swift 1,6 ind på en "stille og rolig" samlet tiendeplads og det var nok til guldet. Vallentin gjorde dog ellers, hvad han kunne, da han vandt fire af de otte prøver, men samlet blev han "kun" nummer tre i finaleløbet og også tre'er i det samlede mesterskab.

- Det var en fed måde at slutte sæsonen af på. Selv om vi kører i en klasse med få deltagere, har vi fået maksimumpoint i klassen hver gang. Men det vinder man ikke Dansk Super Rally med. Man skal også i top 10 hver gang i generalklassementet for at score tilstrækkeligt med point til at kunne vinde, siger Jacob Madsen, der ikke har haft de store, mekaniske udfordringer med bilen i løbet af sæsonen.

- Dét, der gør os ekstra stolte, er, at vi har vundet med en bil, vi selv har bygget i teamet. Det har været en sindssyg, god sæson, og der har ikke været nogen nævneværdige problemer med bilen, konstaterer den talentfulde rallykører, der lå og blev mellem nummer otte og 10 på prøverne i Tarm.

- Det var et rally, hvor det gik meget lige ud. Der kunne godt være 4-500 meter lige ud, inden vi kom til et vinkelsving, og de er ikke så udfordrende. Flere gange var motoren oppe at køre et halvt minut i "begrænseren", lyder det fra Jacob Madsen.

Martin Johansen fra Vejen vandt finaleløbet og ender på en samlet andenplads.

Jacob Madsens storebror Kenneth Madsen tog til Tarm for at vinde finaleløbet, som han havde gjort sidste gang, de var i det midtjyske.

Storebror nummer to

Kenneth Madsen og hans co-driver Mette Felthaus fra Horsens vandt da også to hastighedsprøver og stod lige med Martin Johansen inden sidste prøve. Madsen trak dog det korteste strå og måtte tage til takke med en andenplads bare 3,8 sekunder efter vinderen.

I det samlede mesterskab endte Madsen og Felthaus på 11.-pladsen og de blev nummer fire med deres Suzuki Swift R+ i klassen RC2, som blev vundet af Kristian Poulsen. Den rutinerede Horsens-kører lå ellers til det samlede guld efter fire af de seks afdelinger, men han deltog ikke i de to sidste afdelinger.

Årets sidste DM-rally markerede også en afslutning på en epoke, da manden bag Suzuki Motorsport, Anders Lysen fra Sorø, har valgt at trække sig tilbage fra sporten, som han selv også har været en aktiv del af i mange år.

- Det er vigtigt, at man siger stop eller holder en pause, når man føler, at man har fået nok. Jeg er mættet af dansk motorsport, siger Lysen om baggrunden for sin beslutning om at lukke teamet.

- Jeg er utroligt glad for, at Jacob og Kenneth kommer ud med sådanne resultater. Det gør mig enormt stolt og glad, men det er lidt underligt. Men jeg har taget beslutningen. Jeg beholder den ene af vores biler, og så kan det være, at publikum kommer til at se Anders igen til et løb eller to, siger bilforhandleren i Sorø, Næstved og Ringsted.