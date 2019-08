Se billedserie Sådan ser det ene felt ud på Vordingborg Stadion.

Månelandskab på Morten Olsens Allé

Sport Sjællandske - 01. august 2019 kl. 22:15 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om mindre end en uge skal Vordingborg IF være vært for den største kamp for klubben de seneste 25 år, men kampbanen på Mortens Olsens Allé ser alt andet end klar ud.

Når Vordingborg på torsdag tager imod Næstved til pokalkamp forventer man et sted mellem 1.500 og 2.000 mennesker på Vordingborg Stadion. Det er sig selv et kæmpe arrangement for den lille serieklub fra Gåsetårnets hjemby. Derfor har man også allieret sig med folk fra Vordingborg Kommune for at få sat tingene i system, så man kan imødegå det store fremmøde, som man håber vil kaste mønt af sig til den slunkne klubkasse, der sidste år præsterede et underskud på over 200.000 kroner.

De mange tilskuere kan efter alt at dømme se frem til en kamp, der vil blive afviklet på en fodboldbane, der er langt fra sin topform.

Med billederne af månedlandingen for 50 år siden i frisk erindring er det svært ikke at drage paralleller til månen og banen på Vordingborg Stadion. Da Sjællandske var på besøg på stadion onsdag aften, så det yderst kritisk ud i forhold til at præsentere en flot fodboldbane til den kommende pokalkamp.

Cheftræner i Vordingborg Jan Faber krydser alt hvad krydses kan for, at man kan præsentere en nogenlunde bane til næste uges pokalbrag i Vordingborg.

- Vi har opgivet at træne på banen, for den er ganske enkelt for farlig lige nu. Det er dybt frustrerende, men vi kan ikke gøre så meget ved det, siger Jan Faber.

Vordingborg-træneren frygter, at den ujævne bane, der også har et hul eller to rundt omkring, kommer til at koste en skade eller to, når der spilles på den ujævne overflade.

- Det er naturligvis min helt store bekymring. Jeg kan også godt frygte, at Næstved ender med at spare nogle af de vigtigste spillere af frygt for at få skader. Vi vil meget gerne møde det stærkest mulige Næstved-hold, selvom det ikke efterlader os mange chancer for at vinde. Det vil bare være med til at give en god oplevelse til de mange folk, der forhåbentlig lægger vejen forbi stadion, siger Jan Faber.

- Vi har fået at vide fra Vordingborg Kommune, at de gør alt, hvad de kan for at pleje banen, så må vi håbe, at det bliver lidt bedre, siger Jan Faber.

Pokalkampen mellem Vordingborg og Næstved spilles torsdag den 8. august med kampstart klokken 18.30.

I fredagens udgave af Sjællandske kan du læse, hvad Næstved Boldklub og ikke mindst ledelsen hos Vordingborg Kommune siger til situationen.