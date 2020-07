- Jeg vil helst spille i Næstved Herlufsholm, men jeg kan bare ikke få alle brikkerne i puslespillet til at passe sammen lige nu, siger Emma Straarup, der har besluttet sig for en pause fra håndboldmålet. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Målvogter vil prøve noget nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Målvogter vil prøve noget nyt

Sport Sjællandske - 23. juli 2020 kl. 07:39 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere år har tvillingerne Emma og Emilie Straarup været profiler på Næstved Herlufsholms 3. divisionshold i håndbold, men i den nye sæson kommer der til at mangle en.

Emma Straarup har nemlig meddelt klubben, at hun ikke trækker i målmandsdragten efter sommerferien.

- Der sker så mange ting. Jeg er flyttet til København og skal til at starte studie, og så er det svært at få passet ind at spille håndbold i Næstved Herlufsholm, siger den 22-årige keeper.

- Og så tror jeg også bare, jeg har brug for en lang pause. I 10-12 år har det handlet om håndbold, og nu har jeg lyst til at prøve noget nyt, som jeg ikke er god til...

Foreløbig har Emma Straarup kastet sig over crossfit som erstatning for håndbolden, men hun har ingen planer om at dyrke sin nye sport på konkurrenceplan.

- Men jeg holder stadig min krop i gang, hvis jeg skulle få lysten til håndbold tibage. Så jeg bliver ikke en stor maskine eller en pind, fordi jeg ikke har trænet, siger hun

Med bopæl i København er der masser af muligheder for at spille divisionshåndbold, men det trækker ikke rigtig i Emma Straarup i øjeblikket.

- Det primære jeg kommer til at savne er pigerne, for vi har et sammenhold, som man ikke finder i så mange andre sportsgrene. Så det er det, der stadig vil trække lidt i mig, når de andre starter op, siger Emma Straarup.

- Jeg kan også sagtens se mig selv begynde igen, men så skal det nok kun være noget hygge-håndbold. Jeg håber at komme ind på tandlægestudiet, og der skal jeg konstant præstere. Og så kan håndboldbanen blive et sted, hvor jeg kan få lidt luft, siger hun.

Lysten til håndbold er der altså stadig, og beslutningen om at stoppe har ikke noget at gøre med den ærgerlige andenplads i sidste sæson.

Her mistede Næstved Herlufsholm chancen for oprykning, da turneringen blev afbrudt i utide på grund af coronaen.

- Det var mega ærgerligt at vi ikke selv fik lov at afgørede det. For vi var virkelig klar til at rykke op. Men da havde jeg allerede luftet tanken om, at det ville blive min sidste sæson - for nu, siger Emma Straarup.

Den stærke keeper vil dog ikke afvise et comeback for sydsjællænderne, hvis de kommer i bekneb.

- Hvis de ringer og spørger, kan det godt være, jeg stiller op. Jeg vil nok ikke være særlig god, men jeg skal jo også bare rammes, siger Emma Straarup med et grin.