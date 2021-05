Målløst topopgør

- Der er vel to chancer til hvert hold. Vi har en til Josefine (Mejer, red.), hvor hun faktisk er alene med deres keeper. »Jose« prøver at drible, men hun skulle nok have afsluttet, konstaterer sportschefen.

- Det var en klasseredning. Man siger tit om målscorere, at de vinder kampe for et hold, men en keeper kan altså også være afgørende, og det var »Chris« der, konstaterer Steen Hansen.

- Vi har skabt os et godt udgangspunkt. Der var pæn intensitet og et højt niveau. Det var fedt at se hold, der vil spille på dette niveau. Det var også vigtigt for os at vise, at vi kan stemple ind netop mod de her modstandere, konstaterer Steen Hansen, som torsdag sender spillerne i kamp ude mod BSF.