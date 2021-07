Se billedserie Den tidligere Næstved-spiller Souheib Dhaflaoui forsøger at standse Næstveds Frederik Christensen (t.v.). Her lykkes det ikke, men senere måtte Christensen udgå, da det begyndte at flimre for hans øjne efter et sammenstød med hovederne. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Målfest i Næstveds generalprøve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Målfest i Næstveds generalprøve

Sport Sjællandske - 30. juli 2021 kl. 21:42 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Fire mål i forrige kamp mod AB og fem mål mod B93 fredag i sommerens sidste træningskamp.

Jo, Næstveds bedste fodboldhold har i den grad fundet vej til modstandernes mål på et godt tidspunkt, for tirsdag indledes den seriøse del af sæsonen, når »de grønne« skal til Holbæk og spille pokalkamp, mens det lørdag 7. august så gælder Skive på udebane i efteråres første turneringskamp.

Om det er en færdigproduceret nøgle til offensiv succes, der er fundet frem, er nok lige at overdrive. Det er trods alt kun ganske kort tid, den nye cheftræner Peter Bonde har haft sammen med sine spillere, hvor af flere endda også er nye. De helt flyvefærdige løbemønstre, skarpe pasninger og interne relationer mellem de offensive profiler sidder måske ikke helt i skabet endnu, men der bliver til gengæld lagt en skarphed for dagen, der giver forhåbninger om en opløftende sæson for sydsjællænderne.

Mod B93 startede det dog mindre opløftende. Divisionskollegerne fra Østerbro viste sig som et stærkt mandskab, der satte Næstveds defensiv under pres.

Et varsel var, da Næstveds unge venstreback Carl Cordua måtte agere redningsplanke bag keeper Nicklas Dannevang, da en 93'er slap udenom.

Cirka midt i 1. halvleg gik det så galt, da Dannevang præsterede et vaskeægte drop. Næstved-målmanden gik fejl af et lumsk frispark og fumlede bolden ind over mållinjen.

Det blev værre for hjemmeholdet, som ikke fik stoppet et par ellers ufarlige driblinger, og så kunne Jeppe Erenbjerg køligt lægge den ind til 0-2 med sit venstreben.

10 minutter før pausen måtte en fortumlet Frederik Christensen gå ud efter et sammenstød og ind kom Mathias Holm, der var med i Næstveds reduceringsmål før pausen. Holm slog et fladt, hårdt indlæg, som B93-keeper ikke kunne holde. Ahmed Hassan tog bolden og spillede den kort bagud til Mark Kongsted, der hamrede den i mål.

I pausen skiftede Peter Bonde Hassan ud og satte Julius Madsen ind, hvilket også skulle vise sig at være en god idé.

Unge Madsen kom med noget energi og vilje, og et hjørnespark fra hans skarpe venstreben fik gæsternes målmand på mystisk vis skubbet i eget net.

2-2 mellem de to hold og 1-1 mellem de to målmænd på dropkontoen. Men der gik ikke lang tid, før Julius Madsen igen var på spil, da han opportunistisk satte sig igennem i højre side og prikkede bolden ind til 3-2.

Men mens offensiven begyndte at sprudle, havde sydsjællænderne stadig lidt problemer med at lukke af bagude. Der manglede noget konsekvens i indgrebene, og det gav igen Jeppe Erenbjerg muligheden i feltet, hvor den dygtige B93-spiller vendte rundt og scorede med venstrebenet.

Også den tidligere Næstved-spiller Souheib Dhaflaoui gjorde det godt for gæsterne, der af flere er udråbt til et kommende tophold i 2. division.

Østerbro-mandskabet kunne dog ikke rejse hjem med en 3-3 i bussen.

For de fleste af de omkring 150 tilskuere var det godt at se, at »de grønne« fortsatte den offensive stil.

Mathias Holm drev bolden frem omkring midtvejs i 2. halvleg og fandt Abdoulie Njai, der for en gangs skyld tog det rigtige valg. Njai modtog bolden i højre side og bankede bolden ind fra en spids vinkel til 4-3.

Samtidig foretog Bonde igen en række udskiftning og én af dem, der kom ind, var William Lenart, der med et kvarter igen satte Mathias Holm perfekt op i venstresiden. Holm sendte et lige så perfekt indlæg ind i panden på Mileta Rajovic, der atter understregede, at hans målform er på toppen denne sommer.