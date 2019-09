Målene og niveauet manglede

Det ville nu ellers ikke have været den helt forkerte udgang på gårsdagens opgør i sjællandsserien mellem Herlufsholm og Haslev, hvor ingen af holdene havde det helt store at byde ind med til en vis ærgrelse for de omkring 50-60 småfrysende tilskuere.

Ellers var det småt - meget småt - med de store muligheder. De kom lidt efter tilfældigheder og eksempelvis havde Haslevs Anders Pedersen en tilbagelægning til egen keeper, Cyric Rasmussen, med et hovedstød, der mere mindede om et godt forsøg på mål, da han headede lige over overliggeren.

Tættere kom hverken Herlufsholm eller Haslev i et opgør, hvor det triste primært bestod i de to holds spilleres evne til at ramme hinanden og rent teknisk spille noget fodbold, der kunne have overbevist tilskuerne om, at det var bedre at se kampen end at blive hjemme i sofaen for at se Vild med Dans.