Lyngby holdt legestue

Sport Sjællandske - 11. november 2020 kl. 20:53 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

I superligaen har Lyngby endnu ikke prøvet at vinde, og det forstår man egentlig ikke efter onsdagens pokalopgør på Harboe Arena i Slagelse.

De nordsjællandske vikinger var sejrs- og mållystne mod de vestsjællandske vikinger, der virkede noget tamme og skræmte overfor de erobringsivrige gæster.

Gæsterne kom foran allerede i fjerde minut på en hård inderside af Pascal Gregor og små 10 minutter senere kopierede Victor Overgaard den bedrift. Og i 20. minut gjorde Emil Nielsen det til 0-3, da Slagelse-keeper Lukas Olesen, måtte give en fodparade lige ud til Lyngby-angriberen.

Det nåede også at blive 0-4 inden pausen direkte på frispark. Victor Overgaard drejede flot bolden over fem-mands-muren og op i nærmeste hjørne.

Slagelse B&I blev reelt ikke noteret for en eneste målchance, så den tidligere FC Vestsjælland-målmand Frederik Schram måtte fryse en del. Han blev da også taget ud i midten af 2. halvleg for at komme ud til tæpperne på bænken.

Lyngby havde tilsyneladende besluttet sig for at give den fuld skrald, for de viste bestemt, at de kan spille fodbold. Nordsjællænderne har da også brug for selvtilliden og den må anfører Nicolai Geertsen have fået masser af, da han efter små 70 minutter scorede årets mål på stadion i Slagelse.

Lyngby-anføreren flugtede liggende i luften en hjørnesparksbold på overliggeren og flugtede selv riposten - uden den nåede at ramme jorden - resolut i mål. Flot, flot scoring, der fik selv Slagelse-tilhængerne til at klappe.

Inden da havde Victor Overgaard alt for nemt gjort det til 0-5, og Magnus Drews kom også uforvarende til at lave selvmål til 0-6 på et tilbageløb.

Vestsjællænderne fik i hvert fald ikke tanket selvtillid til efterårets to sidste kampe i 2. division. De var godt nok uden Mathias Bjaldby, brødrene Patrick og Nicklas Venzel, Rasmus Søe og Marius Krygher Lindh, der efter alt at dømme var i corona-karantæne, og der var i hvert fald heller ingen af afløserne, der fik plusser i træner Ulrik Ballings bog.

For den sags skyld heller ikke de etablerede Slagelse-spillere, der må have indkasseret deres største nederlag i en turneringskamp for de rødblusede.

Lyngby nåede også at score to gange mere i slutfasen, hvor de var mere end tæt på at gøre sejren til to-cifret.

Så stor en blamage slap værterne dog for, men 0-9 er også slemt nok og en ordentlig ydmygelse, selv om de på forhånd havde kategoriseret opgøret som en »træningskamp«.

Lyngby er dermed klart videre til forårets fjerde runde.