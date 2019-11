Frederik Irgens har fået en tidlig julegave i form af en udtagelse til U23-landsholdet i 2020. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Lukker 2019 med landsholdsudtagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukker 2019 med landsholdsudtagelse

Sport Sjællandske - 20. november 2019 kl. 11:05 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederik Irgens har haft en fantastisk sæson på det lokale cykelhold Team O.B. Wiik-Dan Stillads, og han lukker året med en udtagelse til det danske U23-landshold.

Hvis man hyppigt kører rundt på vejene omkring Fuglebjerg vil der være god sandsynlighed for at se en smilende Frederik Irgens cykle rundt på sin daglige træningstur. Den talentfulde cykelrytter er nemlig blevet udtaget til den danske U23-landsholdstrup, og det er den perfekte afrunding på en flot sæson.

- Jeg er virkelig glad for den landsholdsudtagelse. Jeg vil ikke sige, at det har været et mål for denne sæson, men jeg havde det helt sikkert i tankerne som en mulighed, hvis jeg kørte en god sæson, siger Frederik Irgens, der er en del af en U23-landsholdstrup, der kan komme ud at køre de såkaldte Nations Cup-løb, der er det højeste niveau for ryttere under 23 år.

Der er mange fordele forbundet med deltagelse i den slags løb for en talentfuld dansk rytter som Frederik Irgens.

- Det er et vigtigt udstillingsvindue, hvis du vil ende med at køre på højeste niveau, som jeg naturligvis har en ambition om. Du kan vinde alt herhjemme i Danmark, men det er stadig ikke sikkert, at det kan få dig videre til et af de store hold. Det handler meget om, hvordan du gør det i internationale løb, siger Frederik Irgens.

I første omgang er det dog ikke World Touren, der venter Frederik Irgens. Det er derimod en tilværelse som BHS Alemborg Bornholm-rytter på kontinental-niveau. Et niveau højere end det, Frederik Irgens har kørt på i de seneste par sæsoner for Slagelse/Næstved-holdet Team O.B. Wiik-Dan Stillads. Her er landsholdspladsen imidlertid også vigtig for de kommende måneders til tider sure træning.

- Det giver naturligvis ekstra blod på tanden til vintertræningen, men det er også dejligt, at jeg har fået det her skulderklap at arbejde videre med. Det åbner jo for, at jeg måske kan komme ud at køre nogle meget interessante U23-løb på den internationale scene næste sæson, hvilket er en kæmpe motivation i sig selv, siger Frederik Irgens.

Det er imidlertid ikke kun udsigten til en mere interessant løbskalender, der skaber glæde hos Frederik Irgens.

- Der er den store fordel ved at være udtaget til U23-landsholdet, at jeg automatisk kommer på en træningslejr sammen med resten af truppen. Der bliver tale om en tur til Spanien i januar, og så har jeg allerede en træningslejr også til Spanien sammen med Bornholm i februar, så jeg behøver ikke selv planlægge nogen træningslejr i denne vintersæson, hvilket er meget lækkert, siger Frederik Irgens.

Han er allerde godt i gang med vintertræningen, der typisk påbegyndes i slutningen af oktober eller begyndelsen af november.

- Det var dejligt med et par ugers pause fra træningen, men den har også betydet, at jeg kommer tilbage med en stor motivation for at komme i gang med træningen, selvom den godt kan være lidt sur i de her mørke vintermåneder, siger den glade landsholdsrytter.