Rob Marberry ser ud til at blive en profil hos Team FOG Næstved, der går en travl december i møde. Foto: Kim Rasmussen

Lovende takter i sikker sejr

Sport Sjællandske - 24. november 2019 kl. 21:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team FOG Næstved fik sig en knusende sikker sejr på 86-50 over EBAA. En sejr der står i skarp kontrast til det første møde melle de to hold.

Da Team FOG Næstved åbnede sæsonen skete det med en ikke alt for overbevisende sejr over EBAA i Aarhus. Da de to hold mødtes søndag aften i Næstved var der anderledes mærkbar klasseforskel på de to mandskaber. I realiteten var der aldrig spænding om udfaldet af en kamp, der fandt sin afgørelse allerede inden pausen.

Team FOG Næstved har skiftet en del ud i truppen. Ind er blandt andet kommet Jahmal Jones, Christian Terrel og Rob Marberry.

Mens Jahmal Jones kæmper lidt med at finde fodfæste, så har Christian Terrel og Rob Marberry hurtigt vist sig som klare forstærkninger.

Christian Terrel ligner en oplagt leder på banen, hvor han hele tiden forsøger at finde en fri holdkammerat, og er det ikke muligt, så er han ikke bleg for selv at forsøge sig.

Hvad angår Rob Marberry er det tydeligt, at han kommer ind med noget af den tyngde under kurven, som Team FOG Næstved i udtalt grad har manglet i sæsonens første kampe. Selvom førstehåndsindtrykket er godt, så mener den store amerikaner selv, at det sagtens kan blive bedre.

- Jeg er faldet godt til, og jeg lærer hele tiden mere og mere om holdets spillestil, så jeg forventer, at jeg kan gøre det bedre i de kommende kampe, siger Rob Marberry, der fik cirka 18 minutter på banen. Dem benyttede han til at score 12 point og tage fem rebounds. Det virker måske ikke af meget, men hvad vigtigere er, så er det tydeligt, at han har niveauet til at kunne gøre livet surt for langt stærkere modstandere end EBAA. Rob Marberry har alle forudsætninger for at gøre det godt på banen for Team FOG Næstved, og det skyldes ikke mindst, at han hurtigt har fundet sig godt til rette udenfor stregerne.

- Jeg kendte Christian Terrel lidt i forvejen fra min collegetid, og så har alle de andre gutter hjulpet med at få mig sat ind i tingene hurtigt, og det er bare med til at gøre det nemmere at præstere på banen. Jeg nyder at være i Danmark, for selve overgangen til at skulle bo her har været let, siger Rob Marberry.

Team FOG Næstved viste klare tegn på forbedringer mod EBAA, og de kommer på det helt rigtige tidspunkt, for sydsjællænderne står nemlig foran en både svær men potentielt også meget afgørende december.

Her skal man ud i fire kampe mod andre Pro A-hold, og den første bliver lidt af en gyser. Det er nemlig en "must win-kamp", når Randers den 2. december kommer på besøg i Næstved. Hvis Team FOG Næstved skal drømme om at slutte på grundspillets tredjeplads, så skal den kamp ganske enkelt vindes.