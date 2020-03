Lokralrivaler spillede uafgjort på tomt stadion

Næstveds og Nykøbings FCs interne 1. divisionsopgør mindede mest om en træningskamp med cirka 60-70 øjenvidner i stedet for potentielt over 1.000 mennesker på stadion i Næstved.

I 2. havleg var de to hold meget lige. Men det havde ikke været helt forkert, hvis enten Gustav Kjeldsen eller Sebastian Koch havde bragt Nykøbing foran. De to havde nogle gevaldige chancer til at bringe gæsterne foran.

Mere blev det ikke til for de to mandskaber, der delte i porten. Næstved kom et point tættere på redning, da Hvidovre tabte til Vejle lørdag, så der nu er tre point op over nedrykningsstregen.