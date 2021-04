Det lokale juniorteam træner hårdt med den nye sammensætning af ryttere. Foto: Team Fri BikeShop Zealand Cycling

Lokalt juniorhold opruster: Vil køre mod de bedste i verden

Sport Sjællandske - 15. april 2021 kl. 21:44 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

De drømmer stort hos det Slagelse/Næstved baserede juniorteam, der også har Køge Cykel Ring under sine vinger. Det er da også med god grund, at holdet har ambitionerne på plads for den kommende fremtid. Forud for denne sæson har Team Fri BikeShop Zealand Cycling nemlig skrevet konkrakt med hele fem ryttere, der ikke var at finde på holdet i sidste år.

Blandt de nye tilkomne ryttere er den blot 16-årige Næstved-knægt Tobias Aarup Levring, der har haft sin opvækst i det sydsjællandske. Ud over ham er også Magnus Krickau Ketelsen (Køge), Gustav Lauritzen (Hvidovre), Mikkel Weber (Roskilde) og Noah Borgen Morell (Nakskov) en del af truppen i 2021.

Dermed har det lokale juniorhold tilført nyt blod til truppen, og målene er klare for det storsatsende U19-mandskab.

- Ambitionerne er at skabe et af Danmarks bedste cykelhold. Målet er at skabe et hold, der kan køre med i toppen både indenlands, men også i udlandet. Det skal dog også være et hold for alle. Det skal være økonomisk muligt for alle mennesker at få deres børn eller unge mennesker med på holdet, så vil skal naturligvis have fat i nogle gode sponsorer, der kan se en idé i det her, siger teammanager Martin Flindt Møller.

Godt samarbejde Trods store armbevægelser og nytilkomne ryttere udefra vil Team Fri BikeShop Zealand stadig satse på det lokale. Her har holdet et glimrende samarbejde med DCU-teamet Team O.B. Wiik-Dan Stillads, der ligesom holdet selv har base og rødder i Næstved/Slagelse-området.

- Vi har et godt samarbejde med dem (O.B. Wiik, red). Der er ingen tvivl om, at vi har rigtig god kommunikation med dem, men det er jo to særskilte teams. Sidste år havde vi dog mulighed for også at tage en fællestur med dem til Tønder/Sønderborg, da vi var ovre og køre løb der, hvor vi boede samme sted. Det er klart, at sådan noget giver drengene en mulighed for at kigge videre ind i de næste rækker også, siger teammanageren.

Oprindeligt udspringer talentholdet sig fra Næstved Bicycle Club, og derfor handler det ikke blot om at skabe Danmarks bedste cykelhold, men også at opruste talenterne fra egne rækker.

- Det er jo mere eller mindre lokale ryttere, som vi forsøger at tiltrække. Det er et samarbejde mellem Køge, Næstved og Slagelse, så det er primært ryttere derfra, som vi prøver at få på vores hold under den forudsætning, at de selvfølgelig har evnerne og niveauet til at kunne køre med på holdet. Vi prøver dog så vidt som muligt at uddanne rytterne ude i de lokale klubber, afslutter Martin Flindt Møller.

I alt er der ni ryttere at finde på Team Fri BikeShop Zealand i 2021. De resterende ryttere på holdet er Nicklas Rydahl (Køge), Frederik Davidsen (Køge), Andreas Christiansen (Køge) og Magnus Machholt (Hvidovre), der alle kørte på holdet i sidste sæson også.