Marcus Sander skifter fra Team O.B. Wiik-Dan Stillads til kontinentalholdet BHS PL-Beton Bornholm, selvom Sander i første omgang havde kontrakt med Slagelse/Næstved-holdet for den kommende sæson.

Lokalt cykelhold mister profil

Sport Sjællandske - 14. november 2019 Af Simon Ydesen

13 er blevet til 12 hos Team O.B. Wiik-Dan Stillads. Slagelse/Næstved-holdet har nemlig sagt farvel til Marcus Sander.

Det lovende talent havde ellers skrevet under på en kontrakt med Team O.B. Wiik-Dan Stillads for 2020-sæsonen, men den kontrakt er han nu blevet købt ud af. BHS PL-Beton Bornholm har nemlig indfriet en frikøbsklausul, der betyder, at Marcus Sander lidt uden for nummer skifter fra DCU-niveau til det mere attraktive kontinental-niveau, som BHS PL-Beton Bornholm er en del af.

Man kunne forvente, at det ville skabe utilfreshed hos Team O.B. Wiik-Dan Stillads' sportsdirektør Henrik Stegman, men det er slet ikke tilfældet.

- Vi er først og fremmest glade for og stolte over, at vi kan sende endnu en rytter videre til næste niveau. Vi er et udviklingshold, og derfor er det mest af alt glædeligt for os, at vi kan sende Marcus Sander videre til et kontinentalhold, siger Henrik Stegman.

Hvis man alligevel kan fornemme en flig af skuffelse i sportsdirektørens stemme, så er det fordi, at Henrik Stegman gerne havde set Marcus Sander køre endnu en sæson for Team O.B. Wiik-Dan Stillads.

- Vi ville naturligvis gerne have beholdt Marcus og var i sin tid også glade for, at vi havde fået forlænget med ham, men vi har naturligvis også forståelse for, at han gerne vil prøve sig af på kontinentalniveau, når chancen bød sig, og skiftet er blevet gennemført efter bogen, så vi kan kun ønske Marcus al mulig held og lykke, siger Henrik Stegman.

Med Marcus Sanders afgang er Team O.B. Wiik-Dan Stillads nede på 12 ryttere til den kommende sæson, men det antal kan også vise sig at være gangbart for det vest og sydsjællandske mandskab.

- Nu sker Marcus' skifte på et tidspunkt af sæsonen, hvor det er svært at gå ud at finde en afløser på samme niveau. Vi har sagt nej til op mod 10 ryttere på et tidligere tidspunkt, der ellers gerne ville køre for os, men jeg tror, at de alle har fundet andre hold at køre for på nuværende tidspunkt, siger Henrik Stegman.

- Alternativt kan det være, at vi lige sonderer markedet en ekstra gang, og en anden løsning kunne være, at vi kigger i B-klassen for at se, om der er ryttere, der har den fornødne kvalitet til at kunne gå ind og hjælpe os. Skulle det ikke være tilfældet, så kan vi også sagtens klare os med 12 ryttere, siger Henrik Stegman.

Med sit skifte bliver Marcus Sander atter holdkammerat med lokale Frederik Irgens. De to kørte sammen hos Team O.B. Wiik-Dan Stillads i den forgangne sæson.