Jasper Jacobsen er skadet igen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Lokalopgør i pokalturnering

Sport Sjællandske - 28. januar 2020 kl. 00:45 Af Simon Ydesen og John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Korsør/Tårnborgs træner Jacob Larsen er ikke kæmpe fan af klubbens pokallodtrækning, der har parret vestsjællænderne med Næstved Herlufsholm i næste runde af håndboldens pokalturnering.

- Vi er drønærgerlige over, at det er Næstved, vi har trukket. Det er ikke nogen specielt god lodtrækning for os, men i det hele taget er pokalturneringen sekundær for os, siger Jacob Larsen.

Det potentielle lokalbrag mellem de to lokale 2. divisionsklubber bliver derfor ikke det store sus, hvis man spørger Jacob Larsen.

- Jeg har helt sikkert et par spillere, der ikke kommer til at spille den kamp. Vi har kun fokus på at prøve at overleve i 2. division, og her er det vigtigste, at spillerne er klar til de kampe. Derfor kommer vi til at spille med de spillere, der er klar. De mindste skavanker betyder, at man sidder over i pokalen, fastslår Jacob Larsen.

Blandt andet tyder alt på, at Korsørs altoverskyggende offensive profil Krystian Jensen ikke kommer i spil mod Næstved Herlufsholm, da han døjer med en hel række småskader, der så sent som i weekenden forvandlede den normale målmaskine til en ufarlig boldflytter.

- Krystian og Johannes Larsen spiller sikkert ikke, og der kan sagtens være andre, som heller ikke kommer i spil. Vi må se, hvad vi kan stille med, for vi kommer til at spare folk, hvis de ikke er 100 procent klar, siger Jacob Larsen.

Han er helt med på, at det kan lyde som om, at han sælger kampen på forhånd, men det er ikke helt tilfældet.

- Når vi skal spille en kamp, vil vi altid gå på banen for at vinde, men det lyder måske lidt frækt at sige, at jeg i det her tilfælde er helt ligeglad med resultatet. Målet for den pokalkamp er en god gang træning for os, hvor vi gerne skal undgå flere skader frem mod de afgørende kampe i turneringen, siger Jacob Larsen.

Det lokale pokalopgør er indtil videre fastsat til 5. marts, men det kan nå at blive flyttet endnu.

Uanset hvornår er Næstved Herlufsholms træner Tomas Laursen modsat kollega Larsen ret så tilfreds med lodtrækningen.

- Det er fint, så tager vi to kampe mod Korsør her i foråret, lyder det fra træneren, der forventer at gå videre.

- Vi tager den som en turneringskamp, men man ved jo nogenlunde, hvad pokalturneringen ender med. Vi vil dig gerne videre og trække et 1. divisionshold som enten Team Sydhavsøerne eller TMS Ringsted, siger Laursen.

Lige nu har han dog mere fokus på tirsdagens vigtige udekamp i 2. division mod Furesø Håndbold.

- Taber vi den, er vi definitivt væk fra de to øverste pladser. Der er stadig en spinkel chance for at nå dem, og den vil vi forfølge, siger Næstved Herlufsholm-træneren, som dog ikke er alt for heldig på skadesfronten for tiden.

- Jasper Jacobsen har fået et tilbagefald med sin ankelskade. Det er noget rigtig skidt. Jeg ved ikke, hvor meget mere han kommer til at spille i den her sæson. Mathias Brandt er også ude, siger Tomas Laursen, der også må undvære en ferierende Andreas Gylling i tirsdagens opgør.

- Det er lidt en broget landhandel, men de plejer at stå godt sammen. Vi skylder også hinanden en revanche for nederlaget hjemme til Furesø. Den sidder stadig i mig. Det var noget af det grimmeste, jeg har set, erkender Tomas Laursen om nederlaget på 18-25 i oktober.