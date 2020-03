Se billedserie Joel Felix (t.v.), Rasmus Haurits og de øvrige Næstved-spillere var i aktion for næsten tomme tribuner i søndagens 1. divisionskamp mod Nykøbing FC. Men indtil videre kommer de slet ikke i kamp de næste 14 dage. Foto: Rasmus Terkelsen Foto: Rasmus/TERKELSEN-MEDIER.DK

Lokale klubber i ventemode

Sport Sjællandske - 12. marts 2020 kl. 18:35 Af John Ringstrøm

For første gang nogensinde går vi lokalt en sportsfri weekend i møde, selv om det er højsæson for al indendørs sport. Også fodboldkampe er aflyst på grund af smittefare for corona-virus.

Allerede i løbet af onsdagen tikkede et par aflysninger ind, når det kom til blandt andet placeringskampe i volleyligaen og enkelte håndboldkampe. Men med statsministeriets udmelding sent onsdag aften om nærmest at »lukke Danmark ned« eskalerede udviklingen.

Danmarks Idrætsforbund fulgte trop ved midnatstid og opfordrede alle klubber og foreninger til, at alle idrætsaktiviteter - både indendørs og udendørs - aflyses i de kommende to uger.

I Sjællandskes normale dækningsområde, Syd- og Vestsjælland samt Møn, går det i denne weekend naturligvis også ud over alt, hvad vi normalt skriver om. Det vil sige 1. og en 2. divisionskamp plus en række træningskampe i fodbold, tre 2. divisionskampe, to 3. divisionskampe samt seks kvalifikationskampe i håndbold og endelig to tenniskampe.

I Næstved Boldklub har man fået overstået forårets to første kampe, som gav henholdsvis 1-1 ude mod Kolding og 0-0 hjemme mod Nykøbing.

Søndag skulle sydsjællænderne så have været på besøg hos topholdet Vejle, men heller ikke den bliver til noget.

- Vi følger selvfølgelig anvisningerne fra myndighederne og vi har valgt at suspendere al træning og andet. I første omgang til på onsdag, hvor vi vil tage nyt bestik af situationen, siger 1. divisionsklubbens direktør Peter Nielsen.

- Vores udfordring er, at vi ikke har fået et påbud af Divisionsforeningen men en opfordring til ikke at træne. Hvis turneringen starter igen om to uger, og ni ud af de 12 klubber ikke har trænet, er alle jo ikke lige, siger Peter Nielsen.

Næstved-direktøren og hans sportslige stab har givet spillerne løbeprogrammer og pulsure med hjem, men ellers har han ingen »råderet« over mandskabet.

- Jeg ved ikke, om der er nogen, der rejser hjem. Men de skal følge retningslinjerne hos Udenrigsministeriet, lyder det fra Peter Nielsen, der har som ultimativt mål at redde holdet fra nedrykning i denne sæson.

Næstved har seks point op til Skive på den rigtige side af nedrykningsstregen.

- Jeg tvivler meget på, at turneringen bliver stoppet. Og hvis den gør, risikerer vi jo at ryge ned. Formatet skal jo også ændres næste år, så det giver nogle udfordringer. Men det kommer an på, hvor mange kampe vi går glip af. Er det næsten et helt forår, er det grotesk at stoppe den med nuværende stilling. Så er det bedre at starte forfra næste sæson. Men er det kun et par kampe, er det nemmere at have med at gøre, siger Peter Nielsen, der også kommer til at miste en del penge på suspenderingen.

- Der er jo også tv-penge for mange. Det er ikke nemt, konstaterer direktøren.

I Slagelse skulle det lokale 2. divisionshold i fodbold have spillet forårets første hjemmekamp søndag, hvor HIK var modstanderen.

- Vi har taget samme konsekvens som andre og suspenderet træningen. Vi har intet andet valg, siger Slagelse B&Is sportschef Søren Andersen, der håber, spillerne alligevel vil holde sig i gang.

- Vi har appelleret til spillerne om at røre sig og vi er ved at sende nogle træningsprogrammer ud til hver enkelt, lyder det fra Andersen.

Vestsjællænderne spillede 0-0 i forårspremieren mod Holbæk, men det er indtil videre kun blevet til den kamp.

- Det er rigtig ærgerligt for os. Omvendt vil jeg personligt sige, at det jo »kun« er fodbold. Det handler om, at vi skal passe på hinanden, de syge, ældre og børnene, siger Slagelse-chefen.

Ingen ved, hvordan det hele udvikler sig, og hvordan de forskellige turneringer skal afvikles. Slagelse B&I mangler seks kampe i grundspillet.

- Jeg formoder, at vi kommer til at spille mange midtugekampe, når vi kommer i gang igen. Det kan ikke være anderledes. Ellers må vi i gang med slutspillet noget før i stedet for at holde 10 dages pause efter grundspillet og så trække den lidt i den anden ende, siger Søren Andersen, hvis mandskab efter planen skulle spille sidste grundspilskamp 9. april hjemme mod Avarta.

- Trækker man den endnu længere, kan man måske suspendere turneringen og starte forfra. Og så spille en halv turnering, som man før har gjort, da strukturen skulle laves om, siger han.

Her er weekendens program, der er aflyst:

Lørdag 14. marts

Fodbold

Træningskampe

Herlufsholm - SBI2

12.15: Vordingborg - Maribo

13.00: Albertslund - Haslev FC

Håndbold

Kvalrækken, kvinder

11.30: Horbelev - Lynge-Broby

Tennis

2. division

11.00: Holbæk - Næstved/Ringsted

Søndag 15. marts

Fodbold

1. division

15.00: Vejle - Næstved

2. division

13.00: Slagelse B&I - HIK

Træningskamp

15.00: HGQ - B93

Håndbold

2. division, mænd

15.00: Team Sydhavsøerne - Korsør/Tårnborg

16.15: Dalby - Furesø

18.20: TMS - Næstved Herlufsholm

3. division, mænd

15.00: Roskilde - Dianalund/T

Kvalrækken, mænd

14.30: Team Faxe - Svend Gønge

15.00: Slagelse - Dianalund/T

15.30: Østofte - Hashøj

17.30: Dalby - TMS

3. division, kvinder

16.00: Ollerup/Skerninge - Næstved Herlufsholm

Kvalrækken, kvinder

15.00: Dalby - Holbæk/Jernløse

Tennis

3. division

12.30: Slagelse - Tølløse