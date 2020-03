Se billedserie - Vi har et problem, der er meget større end sport, siger maratonløberen Abdi Ulad, der bakker fuldt op om udsættelsen af OL. Privatfoto

Lokale atleter støtter OL-udsættelse

Sport Sjællandske - 24. marts 2020 Af Claus Rasmussen

- Jeg er selvfølgelig træt af, at OL er udskudt. Men jeg kan godt forstå det, siger Kim Astrup.

Badmintonspilleren fra Team Skælskør og makker Anders Skaarup Rasmussen er rangeret som Danmarks bedste herredouble, og de havde derfor gode chancer for at snuppe hver en billet til de olympiske lege i Tokyo til sommer.

Men nu må parret vente til næste år med at trække i OL-dragten.

De japanske værter og IOC har udsat konkurrencerne til 2021 på grund af corona-situationen, og den beslutning bakker Kim Astrup fuldt og helt op om.

- Det er et antiklimaks, men der er vigtigere ting i verden end OL. Jeg synes, det er vigtigt at fokusere på sikkerheden. Det kommer før alt andet, og så må man lægge sine personlige interesser til side, siger Kim Astrup.

- Selv om vi tabte i 1. runde af All England, så synes jeg faktisk, vi var meget godt spillende. Men selv om der nu er halvandet år til OL, så synes jeg stadig, vores chancer er rigtig fine, siger han.

Der resterer stadig en måned af den oprindelige OL-kvalifikation, men der bliver naturligvis ikke spillet flere turneringer i perioden.

Den danske landsholdstræning i Brøndby er også lukket ned, så badminton har lange udsigter for Kim Astrup, der forsøger at holde den fysiske form ved lige derhjemme.

- Jeg forsøger at holde fast i nogle rutiner, så det ikke bare bliver sofa-tid det hele. Men det er noget helt andet, end vi er vant til, og min krop får virkelig ro. Der er ikke rigtig noget, der haster, for lige nu regner vi ikke med at komme til at spille før Thomas Cup (VM for hold i Aarhus, red.) i midten af august. Det er det, vi sigter efter - og der er vanvittig længe til, siger Kim Astrup.

Stadig gode chancer

Cykelrytteren Niklas Larsen fra Slagelse synes også der er længe til næste konkurrence.

Han er i gang med genoptræning efter en skade, som kostede han deltagelsen i VM i banecykling, og det store mål var at blive klar til OL.

- Jeg var ret presset på tid, men jeg tror på, at jeg godt kunne være blevet klar. Jeg ville rigtig gerne have kørt OL i år, men der er stadig meget at arbejde med, så det gør ikke så meget, at det er udsat et år. Jeg lægger ikke mærke til skaden, når jeg træner, men der går stadig en måned til halvanden før, jeg er klar til at køre løb, siger Niklas Larsen.

For nylig måtte han nøjes med at se til, da holdkammeraterne i 4.000 meter forfølgelsesløb satte flere verdensrekorder og vandt VM. Nu er spørgsmålet så, om truppen kan genfinde den form om halvandet år.

- Det her OL er Danmarks største chance i lang tid. De fleste af os er unge, og vi har aftalt, at vi vil det her. Vi brænder for det, og det betyder ikke noget for os, at OL er udsat, siger Niklas Larsen, der til gengæld er spændt på, hvordan mange andre atleter og organisationer vil håndtere situationen.

- Mange forbereder sig i fire år, og alt er planlagt efter, at man skal toppe præcis i de dage. Så for atleterne kan det være et mentalt hårdt slag, at OL ikke bliver afholdt i år, siger Niklas Larsen.

- Forbundene skal ind og ændre på forberedelser og budgetter, så det vil skabe en del bøvl, når alt skal bygges op igen. Det bliver spændene at se, hvordan de forskellige lande tackler det postyr, siger han.

Klar til ny kvalifikation

Maratonløberen Abdi Ulad fra Skælskør er allerede begyndt at tænke lidt over »postyret« ved at udsætte OL et år.

- Det skaber lidt rod i det for mig privat. Planen var, at jeg skulle bruge det første halve år efter OL på at skrive en bacheloropgave færdig. Så jeg bliver presset frem mod OL - også i forhold til at skulle løbe en ny kvalifikationstid, for det tror jeg, jeg kommer til at skulle. Men så gør jeg bare det, siger Abdi Ulad, der ellers klarede OL-kravet med tiden 2.11.03 ved et maraton i Japan i december.

Abdi Ulad deltog også ved OL i Rio i 2016, men nu er der altså pludselig tvivl om han kommer med for anden gang i 2021.

Alligevel støtter vestsjællænderen beslutningen om at udsætte legene.

- Jeg er både lettet og skuffet. Lettet på den måde, at jeg er sikker på, at det ville øge risikoen, hvis man valgte at fuldføre arrangementet. OL var heller ikke blevet det samme, for jeg er sikker på, at nogle lande havde boykottet det, og så havde det jo ikke været sjovt alligevel, siger Abdi Ulad.

- Det er irriterende, men jeg er lige så motiveret, som jeg hele tiden har været. Nu bliver det bare en femårsplan i stedet for, og det er til at leve med, så længe vi bare får styr på den her corona-virus. Det handler ikke om sport lige nu, men om hele verdens helbred, så jeg synes en udsættelse er fornuftig og det eneste rigtige.