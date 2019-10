Her ses Karrebæk i kamp mod Holmegaard tidligere på efteråret. I weekendens serie 2-kamp mellem Karrebæk og Ringsted kom det til at handle om andet end selve fodboldkampen, da de to holds spillere endte i tumult, hvilket fik kampens dommer til at afblæse forestillingen efter 70 minutter. Foto: John Ringstrøm

Lokal seriekamp endte i slagsmål

Sport Sjællandske - 14. oktober 2019 kl. 13:13 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både i Ringsted IF og Karrebæk IF går man lige nu og afventer dommer Frank Jensens indberetning fra kampen mellem de to klubbers serie 2-hold. Det møde blev nemlig fløjtet af efter cirka 70 minutters spil.

Ved at gå ind på DBUs resultat-app kan man se, at Ringsted står til at have vundet kampen 3-2 over Karrebæk, men spørgsmålet er, om det ender med at stå ved magt.

Optakten til den utraditionelle afslutning var et decideret slagsmål mellem en spiller fra hvert hold. Så langt er begge klubbers leder enige, men man er ikke helt enig om forløbet, der ledte op til en episode, hvor en Ringsted-spiller slår ud efter en Karrebæk-spiller. Karrebæk-spilleren er nemlig heller ikke uden aktie i slagsmålets tilblivelse.

- Vi oplever, at kampens dommer relativt hurtigt mister grebet om kampen, og det betyder blandt andet, at Karrebæk får lov til at spille meget hårdt. Vi har så en angriber, der i løbet af anden halvleg har nogle bataljer med en forsvarsspiller fra Karrebæk. Blandt andet bliver vores mand sparket umotiveret ned i en situation, som dommeren ikke ser, fortæller Carsten Andersen, der er teamleder for Ringsteds serie 2-hold.

Situationen, der ender med at antænde en decideret krudttønde, begynder med et målspark til Karrebæk, og bolden bliver sat i spil, men Ringsteds angriber og Karrebæks forsvarsspiller finder åbenbart anledning til at diskutere videre i en sådan grad, at det ender med, at Karrebæk-spilleren i første omgang tager fat i kraven på Ringsted-spilleren, som får vristet sig fri.

Som modsvar slår Ringsted-spilleren ud og rammer Karrebæk-spilleren i ansigtet. Det fører til, at de to ryger i totterne på hinanden, og Karrebæk-spilleren får godt fat i Ringsted-spilleren, der bliver holdt fast på jorden.

Det får ifølge begge holds ledere situationen til at eskalere og på et splitsekund er der tumult og mange spillere samlet på et lille område for at prøve at dæmpe gemytterne.

Der bliver i sidste ende bragt ro på situationen, men kampens dommer ender med at fløjte kampen af, selvom man i første omgang var blevet enige om at fortsætte mod at de to hovedpersoner begge forlod spillepladsen.

- Vi havde egentlig det indtryk, at dommeren var indstillet på at genoptage kampen, men han ændrer holdning, og Karrebæk forlader også banen, og så var der ikke noget, vi kunne gøre, siger Carsten Andersen.

Hos Karrebæk er træner Glenn Darlie mildest talt træt af situationen.

- Vi er her først og fremmest for at spille fodbold, og så er det en skam, at det skal ende på sådan en måde. Det er ikke i nogen interesse, siger Glenn Darlie, der altid selv hr været kendt som en yderst fair fodboldspiller.

Karrebæk-lejren forsøgte efterfølgende at få dommeren i tale i forhold til, hvad han havde set og derfor ville indberette.

- Vi er spændte på, hvad han har set, for umiddelbart virker det ikke som, at han for eksempel så det knytnæveslag, som ramte vores spiller. Vi må bare afvente og så håbe, at dommeren har set det hele, siger Glenn Darlie.

Hos Ringsted har man allerede taget de første skridt i forhold til at komme videre fra lørdagens uheldige episode.

- Den pågældende spiller, der slog ud efter en Karrebæk-mand, er kaldt til samtale, hvor han får at vide, at det på ingen måde er en opførsel, som Ringsted IF kan acceptere, fortæller Carsten Andersen, der ligesom Karrebæk-lejren er spændt på, hvad slutningen på denne historie bliver.