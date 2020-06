Mathias Kisum kom på scoringstavlen, da Næstved vandt 2-1 over HB Køge. Foto: Rasmus Terkelsen/Terkelsen-Medier.dk rasmus@terkelsen-medier.dk

Livsvigtig Næstved-sejr mod HB Køge

07. juni 2020

Næstved var presset til at få point og meget gerne tre i kampen mod HB Køge. Rundens øvrige resultater havde blandt andet sendt Næstved ned på sidstepladsen inden søndagens hjemmekamp, men via en helstøbt holdindsats vandt Næstved 2-1 over et tamt HB Køge-hold.

Helt som det er blevet kutyme for Næstved, blev der lagt fra land med enorm energi og stort hjerte i alle aktioner. Det pressede HB Køge tilbage på banen og overlod initiativet til hjemmeholdet.

Chancer blev der skabt i begge ender af banen. Næstveds tyske angriber Dennis Blaser fik to store muligheder i første halvleg, og særligt den anden mulighed burde have været konverteret til et føringsmål. Fra kort afstand bankede Blaser bolden over i mål i en ellers gunstig position.

HB Køge var sporadisk gæst i Næstveds ende, men når svanerne kom derop, så blev det også farligt. Liam Jordan fik en god skudmulighed, og Mark Gundelach havde et indlæg, hvor HB Køge-spillerne nærmest stod i kø for at komme en tåspids for sent til bolden.

Indtrykket fra de første 45 minutter var dog entydigt, at Næstved bragte mest energi og vilje ind i kampen, og hvis ikke HB Køge kunne matche det i anden halvleg, ville det ende med Næstved-sejr.

HB Køge forsøgte at imødegå den udvikling ved at sætte hårdt mod hårdt, men Næstved lod sig ikke overtrumfe på det fysiske parameter.

I stedet bragte Næstveds Mathias Kisum hjemmeholdet i front efter 52 minutter, da han afsluttede et flot opsat angreb med forarbejde fra Ivan Franjic og Aleksa Todorovic.

Netop Aleksa Todorovic var blevet skiftet ind i pausen, og han gjorde det til 2-0 med et kvarter tilbage. Det virkede umiddelbart som en afgørelse, men få sekunder senere havde Stephan Petersen reduceret til 1-2 og dermed skabt grobund for en spændende afslutning.

HB Køge kom dybt inde i overtiden frem til en sidste chance, der var tæt på at fremtvinge en udligning, men Mikkel Bruhn i Næstved-målet reddede Marius Kolinds forsøg, og efterfølgende kunne Næstved-spillerne juble over forårets første sejr.