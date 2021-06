Se billedserie - Jeg er lige begyndt at arbejde med en nyt træner i USA, og vi snakker ikke om, hvor langt jeg skal kaste. Der er ingen grund til at snakke om over 50 meter, eller om at slå skolens rekord, for det vil være et unødigt pres, siger Liv Cantby, der dog gerne vil præstere godt i weekendens landsholdsdebut ved EM. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Liv på landsholdet til EM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liv på landsholdet til EM

Sport Sjællandske - 16. juni 2021 kl. 06:15 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I torsdags kom Liv Cantby hjem til Korsør efter sit første halve år på college i USA, men den 21-årige spydkaster når kun lige at ryste jetlagen af sig, før hun skal afsted igen.

Fredag drager Liv Cantby nemlig med landsholdet til EM for hold i Bulgarien sammen med blandt andre Nikolaj Grønbech fra Slagelse, der er udtaget i stangspring.

- Det er første gang, jeg skal med seniorlandsholdet, så det er en stor ting, siger Liv Cantby, der er en lille smule benovet over at være på hold med nogle af de største navne i dansk atletik.

- Sara Slott er for eksempel udtaget, og jeg føler mig lidt ung i forhold til nogle af de andre. Men det er jo også rart, at forbundet vælger nogle af os unge, siger Liv Cantby.

Sidste år blev hun dansk mester og sluttede sæsonen herhjemme af med personlig rekord på 48,67 meter ved et stævne i Aarhus.

Den rekord var hun tæt på at slå en måneds tid inden hjemrejsen fra USA.

Her blev det til et kast på 48,64 meter ved et stævne i Mobile, Alabama.

Kastet et årets bedste af en dansker, og Liv Cantby håber at kunne leve op til det i sin landsholdsdebut.

- Jeg ved ikke, om jeg føler, jeg skal bevise noget, men jeg vil jo gerne kaste op til det, som jeg har præsteret i USA. Jeg var tre centimeter fra min personlige rekord og har generelt kastet godt og mere stabilt end tidligere, siger hun.

- Det bliver spændende, når vi allesammen er samlet, men atletik er jo en individuel sport, og det handler bare om at gøre sit bedste.

Tirsdag snuppede Liv Cantby en gang træning på Korsør Altetik Stadion - en håndfuld velvoksne spydskast fra hjemmet i centrum af byen.

Lige nu handler det om at blive skarp til de kommende opgaver. I weekenden efter EM, skal hun forsøge at forsvare sit danske mesterskab, og så handler det i øvrigt om at være i bedst mulig form, når hun venter tilbage til University of Texas i Arlington i midten af august.

Derfor er der også planlagt træning fem-seks gang om ugen i løbet af sommeren.

- Jeg tror, det bliver nemmere derovre næste gang. I starten skal man jo lige falde til, man vil gerne gøre det godt i skolen og kaste godt, og man skal lige vænne sig til, at trænerne lægger et pres på en, siger Liv Cantby.

- Men det er positivt pres, og det er jo dejligt, at de tror på en.

Selv er Liv Cantby også overbevist om, at hun er godt på vej til at blive en endnu bedre spydkaster end nu.

- Vi har fundet nogle tekniske ting, som vi arbejder med - blandt andet, at jeg skal have mere kontakt med underlaget, når jeg kaster, Jeg har det med at »lunte« lidt, men skal tro på, at jeg er stærk nok til at stå imod, siger Liv Cantby.

Og netop styrken er noget, hun arbejder meget med.

- Jeg har styrketrænet mere i USA, end jeg gjorde herhjemme. Jeg ved ikke, om jeg er blevet stærkere endnu, men det er nogle ting i styrkelokalet, der går bedre. Og næste semester kommer jeg til at træne endnu mere fysik, for jeg har ingen konkurrencer i vintersæsonen, siger Liv Cantby, der til gengæld har store opgaver de næste to weekender.