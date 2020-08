Liv Cantby (midten) generobrede DM-titlen i spydkast foran Anna Øbakke Lange og Line Holm Jensen. Foto: Christian Jørn/Dansk Atletik

Liv kastede sig tilbage på tronen

Sport Sjællandske - 18. august 2020 Af Claus Rasmussen

45,20 meter var hverken personlig rekord eller årets bedste for Liv Cantby, og det var også langt fra spydkasterens næste store drøm om en 50'er.

Men det var alligevel nok til at give den 20-årige korsoraner et stort smil på læben efter weekendens danske mesterskaber på Østerbro Stadion.

Kastet indbragte nemlig vestsjællænderen DM-guldet for anden gang i karrieren, og det var mere end to meter bedre end rivalen Anna Øbakke Lange fra Sparta, der blev henvist til andenpladsen.

- Vi ligger og konkurrerer meget, og det er frem og tilbage hvem, der er den bedste, siger Liv Cantby, der også blev dansk mester i 2018 og desuden har tre danske ungdomsmesterskaber i samlingen.

Det fjerde kan komme allerede til september, hvor hun skal forsvare sin titel i Aalborg.

Sidste år vandt Marie Vestergaard DM-titlen med et kast på 50,22, men hun var ikke med denne gang på grund af en langvarig skade, og det udnyttede Liv Cantby - trods en dårlig start.

- Jeg overtrådte mit første forsøg. Jeg havde for meget knald på i tilløbet..., siger hun med et grin.

Allerede i sit andet kast bragte Liv Cantby sig dog i spidsen for konkurrencen. Og der blev hun.

- Jeg havde det sidste kast, så jeg kunne have slået til det, hvis det var nødvendigt. Men det var det ikke, siger den nybagte guldvinder efter at have kastet sig tilbage på tronen.

- Jeg har tidligere kastet 45,78, så det her var ikke mit bedste. Jeg havde håbet på at kaste længere, for jeg følte mig lidt »peppet« over, at det var det danske mesterskab. Men det var solidt, og DM-guld er jo altid godt, siger hun.

Christina Scherwin er indehaver af den danske rekord på 64,83 meter. Den blev sat i 2006, og siden hun indstillede karrieren har de bedste hjemlige spydspidser haft svært ved at følge med internationalt.

Liv Cantby drømmer da heller ikke om at gøre sig gældende på de store scener foreløbig.

- Jeg har været med til internationale stævner med kastelandsholdet. Og det var fedt at prøve. Men man skal et godt stykke over de 50 meter, før man kan være med i de mindste internationale stævner. I hvert fald hvis det skal være sjovt, siger Liv Cantby.

- Så lige nu og her er det målet at nå ud på 50 meter. Det er den næste store målsætning.

Fremtiden byder også på udfordringer uden for atletikbanen, for næste sommer regner Liv Cantby med at tage fat på en uddannelse efter et par sabbatår.

- Jeg har ikke søgt ind på noget i år, for egentlig skulle jeg have været ud og rejse nu. Men det blev ikke til noget på grund af coronaen, siger Liv Cantby, der i stedet arbejder i en børnehave.

- Og så træner jeg stadig i Korsør, men arbejder sammen med en træner fra Aarhus. Næste år skal jeg i gang med et studie og håber på, at havne et godt sted, så jeg stadig kan give den fuld skrue med atletikken, siger hun.

Korsør Atletik & Motion fik også en DM-medalje i mændenes spydkast.

Jacob Binou Nielsen kunne desuden tage hjem med bronze efter en spændende konkurrence, hvor Matthias Hansen fra Hvidovre lige akkurat snuppede sølvmedaljen med sit sidste kast.

Hvidovre-kasteren blev noteret for 65,25 meter, Jacob Binou Nielsen sluttede af med at sætte personlig rekord på 64,65 meter, mens Arthur W. Petersen fra Sparta blev en suveræn dansk mester med et kast på 73,89 meter.