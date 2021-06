Liv i suverænt titelforsvar

Ét forsøg var nok for Liv Cantby fra Korsør til at genvinde sit danske mesterskab i spydkast ved weekendens DM i Odense.

Liv Cantby kastede i alt fire gange, og i tredje forsøg sendte hun for anden gang i karrieren spyddet ud over 50 meter.

- Det var et fint udlæg, men det var godt at komme over 50 meter igen. Det er udmærket, siger Liv Cantby, der dermed fik bevist at hendes personlige rekord på 51,14 meter ved EM for hold for en uge siden ikke var noget enkeltstående vildskud.