Line rykker frem i verden

Den danske mester nåede 2. runde i All England, men den enlige sejr over Martina Repiska var nok til et pænt spring frem på verdensranglisten.

De 32 bedste er sikret deltagelse i de stærkeste turneringer på touren, og Line Christophersen er glad for at nærme sig det fine selskab.

- Det er dejligt at begynde at komme op på verdensranglisten, så man kan begynde at kunne komme fast ind i de store turneringer, siger Line Christophersen, der dog endnu ikke har taget stilling til, om vil forsøge at komme med i Malaysia Open i slutningen af maj.