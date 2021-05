Line Christophersen (tv.) måtte se sig slået af Carolina Marín (th.) i EM-finalen. Foto: Epa/Sergey Dolzhenko/Scanpix Foto: SERGEY DOLZHENKO/Ritzau Scanpix

Line Christophersen efter EM-sølv: Jeg er megastolt

Sport Sjællandske - 02. maj 2021 kl. 17:22 Af Niels Nedergaard

Line Christophersen kæmpede bravt i EM-finalen, men hurtigt stod det klart, at hun var oppe mod overmagten imod verdensetteren fra Spanien, Carolina Marín, der sikrede sig guldet med en sejr i to sæt på 21-13, 21-18.

Til trods for finalenederlaget kunne den 21-årige EM-debutant fra Dianalund dog glæde sig over at hænge en sølvmedalje om halsen.

Line Christophersen er da også tilfreds med sin præstation og ser samtidig tilbage på en uge, der blandt andet bød på et af karrierens største resultater, men også en utroligt hektisk uge, hvor den danske lejr var hårdt ramt af corona med hele fire positive tilfælde undervejs.

- Jeg synes, det har været godt over det meste af turneringen. Jeg har følt, at jeg vundet sikkert i de kampe, hvor jeg skulle, og jeg har følt mig godt tilpas på banen. Her i finalen kom der jo også noget godt spil, og jeg følte faktisk, at jeg kunne være med, så det var dejligt, siger Line Christophersen fra sit værelse i Ukraine, da avisen fanger hende over telefonen.

Hun skulle dog lige fordøje nederlaget i finalen i minutterne efter kampen. Der var dog alligevel rigeligt med plads til både smil og glæde for stortalentet fra Dianalund, når hun kigger tilbage den seneste uges tid.

- Når man lige har tabt en kamp, så er man jo altid skuffet, men jeg er glad for, at jeg fik kæmpet mig tilbage efter en dårlig start på andet sæt og ligesom følte, at jeg kunne være med i stedet for at blive kørt over og bare give op. Jeg er da megastolt over det hele, og jeg føler, det har været en god uge, og der er mange ting, som jeg kan tage med videre, og så det er også dejligt at føle, at man har lært noget, siger hun.

Bevarede fokus trods covid-19

Måske er Line Christophersen blot 21 år, men det var i den grad ikke til at se ved EM i Ukraine, hvor hun formåede at bevare fokus på spillet på banen til trods for en meget hektisk uge fyldt med positive coronatests i den danske trup.

- Der har selvfølgelig været en stor uvished om, hvad der skulle ske, og man har selvfølgelig tænkt på det hele, men jeg synes også, at jeg har været god til at lægge det hele fra mig, når jeg gik på banen. Det er dog klart, at man hele tiden gik og tænkte, når man var blevet testet, om man nu kom i karantæne lige om lidt, for man følte sig ikke sikker på noget tidspunkt. Så jeg har bare passet på, og vi har gjort alt, hvad vi kunne og har været på værelset hele tiden alene ud over, når vi skulle ned og spise. Jeg tror bare, man har måttet acceptere det, som det var, lyder det fra den nykårede EM-sølvvinder i damesingle.

Herredouble skuffede

Af andre nævneværdige resultater fra EM af de lokale badmintonspillere måtte herredoublen med Anders Skaarup og Kim Astrup fra Team Skælskør lidt skuffende se sig besejret i semifinalen af tyske Mark Lamsfuss og Marvin Seidel.

Det blev også et lidt skuffende exit for Næstved-pigen Mette Poulsen og makkeren Alexandra Bøje, der allerede fredag måtte konstatere, at det ikke blev til metal ved turneringen i denne omgang, da de blev besejret i kvartfinalen af Selena Piek og Cheryl Seinen fra Holland.

