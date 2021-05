Niels Lindegaard Sørensen på golfbanen i Oak Tree Country Club i Edmond, Oklahoma, hvor han ville forsøge at spille sig videre til sidste kvalifikationsturnering til US Open. Men en knæskade på 16. teested satte en stopper for det. Privatfoto

Lindegaard knæskadet på teested

Sport Sjællandske - 05. maj 2021

Mange har måske set komikeren Mik Øgendahl i en golfsketch, hvor han svinger uden at ramme bolden og nærmest laver en saltomortale i luften.

Det er naturligvis sjovt, men det kan være ramme alvor, når det går galt på eliteplan.

Således oplevede 23-årige Niels Lindegaard Sørensen fra Korsør Golfklub at falde på et tee-sted, da hans knæ fuldstændig knækkede sammen under ham.

Det skete i første kvalifikationsturnering til Major-turneringen US Open.

- Da jeg svinger tilbage og skal til at starte mit nedsving, kan jeg mærke, at hele mit ben bliver fejet væk under mig og jeg falder til jorden. Jeg kan mærke, noget er helt galt, og smerten begynder at ramme mig. Min forlovede, som var ved min bag, sagde, at man tydeligt kunne høre et »snap«, da mit knæ gik af led. Heldigvis var en af mine medspilleres caddie ortopædkirurg og han fik hurtigt stabiliseret knæet. Men jeg var desværre nød til at trække mig fra kvalen, fortæller Niels Lindegaard fra sin lejlighed i Lawton, Oklahoma.

Han spillede netop i Oklahama på Oak Tree Country Club, som ligger ved byen Edmond, ikke forfærdelig langt væk fra hans bopæl.

Niels Lindegaard Sørensen havde spillet de første 15 huller og var et par slag over banens par. Uheldet skete så, da han skulle slå ud på hul 16.

- Det er et rimelig svært par 4-hul med vand til venstre og »out of bounce« til højre og en snæver fairway. Jeg har haft den her skade før for omkring otte år siden og dér tog det cirka to-tre måneder med genoptræning, før jeg var tilbage på golfbanen, siger korsoraneren, der arbejder som assistent golf manager og også træner på Lawton Country Club.

Hvor slemt det reelt er i denne omgang, ved han ikke endnu.

- Jeg er først lige vågnet, da vi er syv timer bagud i forhold til Danmark, men mit knæ er p.t. rimelig hævet og jeg har svært ved at ligge vægt på det, konstaterer Lindegaard dagen efter, uheldet skete.

Der bliver derfor i hvert fald ingen US Open til den unge vestsjællænder, som desværre nok også misser flere turneringer i den kommende fremtid.

- Her i den nærmeste fremtid betyder det, at jeg kommer til at misse et par turneringer og det inkluderer nok US Amateur-kvalifikationen i slut juni eller starten af juli, medmindre min genoptræning går rigtig godt, lyder det fra den ærgerlige Korsør-spiller.