Mathias Drost blev matchvinder med begge mål for Vordingborg i 2-1-sejren over GVI i august. Han og holdkammeraterne skal igen finde det høje niveau frem, hvis det skal blive til en ny sejr over nordkøbenhavnerne. Foto: Kenn Thomsen

Lige på og hårdt om point

Sydsjællændernes første træningskamp var midt i marts, hvor 11 mand plus Faber tog til Avedøre og vandt 3-1. Det er også blevet til en 3-1-sejr over Nordfalster, men mere er det ikke blevet til.

- Viktor Rygaard og Oliver Jørgensen er fine spillere, men de har ikke haft kampe nok til at komme helt op i gear. Oliver er forhindret i den første kamp, men det var aftalt. Vi har desværre heller ikke Emil Amundsen med. Til en træning måtte han gå ud med noget, der lignede en fiberskade, men det viste sig, at han røg afsted til sygehuset og fik fjernet blindtarmen. Godt han ikke fortsatte træningen, siger Faber med et skævt smil.

- De gør det rigtig godt. Vi har også brug for nogle, der tager ansvar på midten. Vi har været for »flinke«, så vi skal finde gnisten. Vi må ikke blive mast fysisk. Men vi må også være ydmyge omkring det, mener Jan Faber, som har fået en bredere trup end i efteråret, da det stort set kun er Jannik Skov Hansen, der er væk.

- Vi er en sammentømret flok, og jeg er meget mere fortrøstningsfuld. Bredden er større og det er også derfor en kæmpe fordel, at vi nu har fem udskiftningsmuligheder i danmarksserien. Det havde været ligemeget i efteråret, men nu her i foråret kan vi benytte os af det, konstaterer Faber.

- Starten bliver noget lotto, for hvem er skarpest og hvem har momentum. Men vi skal lykkes med alt. Fokus er på os selv, for vi ved ikke så meget om GVI. Sejren i efteråret var en overraskelse, for de er blandt oprykningsfavoritterne. Men hvis folk rundt omkring har fulgt corona-restriktionerne, er vi alle mere eller mindre i samme både. Det er vel kun Roskilde, der har haft mulighed for at træne med klubbens 2. divisionshold, siger Vordingborg-træneren.