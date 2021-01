VK Vestsjællands ligakvinder er færdige med grundspillet, hvor de har sikret sig andenpladsen. Nu ligner det en foræret semifinaleplads. Foto: Hansen Foto Foto: Picasa

Ligakvinder tæt på Final 4

Sport Sjællandske - 30. januar 2021 kl. 05:46 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Da sæt nummer to i torsdagens ligakamp mod ASV Elite fra Aarhus blev vundet, var VK Vestsjællands kvinder nærmest sikre på at ende på andenpladsen i volleyligaens grundspil.

Nu tog de så også tredje sæt for at være helt sikre og vandt kampen, der ellers blev så tæt som 25-21, 28-26, 25-23.

Det var vestsjællændernes fjerde sejr af fire mulige i år. De tre forrige kampe blev vundet over så stærke mandskaber som Team Køge, Brøndby og Gentofte med samlet 9-1, og i alt har det resulteret i den bedste placering nogensinde for Korsør-klubbens kvinder.

- Efter efterårets kampe kunne det gå begge veje. Men vi må sige, at vi er startet godt ud i år. Det er det rigtige tidspunkt at toppe på, lyder det fra VKVs sportschef Kim Buchwald.

Sportschefen lyder en anelse overrasket over kvindeholdets positive udvikling.

- Da Clara Windeleff skiftede til os og vi også fik tilgang af Oriana Guerrero, vidste vi, at der var tegning til noget rigtig stort. Men ligaen har været tæt. Holte er stukket af i toppen og Amager er isoleret i bunden, men resten af været tætte kampe. Vi har så bare vundet vores, og det er jo fantastisk, siger Kim Buchwald.

Netop Clara Windeleff var ikke med mod ASV.

- Hun har tidligere brækket noget ved en finger, og det er sprunget op igen. Men det er ikke noget, der bør tage så lang tid, så vi regner med, at hun er klar til de afgørende kampe, lyder det fra sportschefen.

Clara Windeleff har tidligere været hæver, men hos VKV bliver hun mest brugt som kantspiller. Her har hun overrasket alt og alle og ligger nummer to på rang- listen over bedste pointscorere af rene point i ligaen.

Den bedste er holdkammerat Oriana Guerrero, så den vestsjællandske klub er godt stillet på kvindesiden.

- Clara har virkelig overrasket som kant. Jeg havde hende også på ungdomslandsholdene, hvor jeg brugte hende som angriber, selv om hun stort set altid har været hæver på klubhold. Og hun er altså kun 18 år. Oriana har også overrasket os meget positivt. Hun er den bedste server i ligaen, så det er godt scoutet af Jovan (Sajnberger, kvindetræner, red.), siger Buchwald, der kan se, at Emma Gylling er næstbedste server i ligaen.

Ligner semifinalen

Alt er dermed gået kvindernes vej i det nye år og nu venter slutspilskampene.

Her er Holte sikkert videre til semifinalerne på grund af deres suveræne førsteplads i grundspillet.

VK Vestsjælland skal som nummer to møde nummer syv i kvartfinalen. Men da det er Amager, som har nul point i 12 kampe og siden december har lukket hele klubben helt ned på grund af corona-situationen, ligner det en sikker semifinaleplads til vestsjællænderne.

- Amager har jo valgt at gå et skridt videre i forbindelse med nedlukningen. Selv om elitesport må spille, har de valgt at lukke klubben. Og mit bud er, at de ikke spiller, da kvartfinalen er sat til om 14 dage, siger Kim Buchwald.

Ingabire tilbage

Han glæder sig også over, at holdet igen har fået gang i Chelsea Ingabire.

Selv om Oriana Guerrero blev topscorer for VK Vestsjælland med 16 point mod ASV, kom Ingabire ind og gjorde en god figur i Windeleffs fravær..

- Ingabire er tilbage i fuld vigør på banen efter knæproblemer igennem længere tid. Hun har ikke spillet siden oktober/november, så det var fedt at se hende i aktion igen. Det tegner rigtig godt for slutspillet, at hun nu også er klar. For vi er trods alt et smalt hold og skal ikke have for mange skader, kommer det fra sports- og talentchefen.