- Jeg startede med at spille fodbold, men min far har altid godt kunne lide volleyball, så han spurgte, om jeg ikke ville prøve det. Og det var jo meget fedt, siger den nye VKV-spiller Samir Seyed, der blandt andet har spillet på U17-landsholdet. Foto: Volleyball Danmark

Ligaklub henter ungt talent

Sport Sjællandske - 23. oktober 2020 kl. 07:57 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Forleden måtte VK Vestsjællands ene hæver, Samuel Kloke, pakke kufferten og rejse hjem til Canada på grund af problemer med sin arbejdstilladelse i Danmark.

Det gav til gengæld ekstra arbejde for den sportslige ledelse i Volleyliga-klubben fra Korsør.

Her gik man straks i gang med at finde et supplement til den tilbageværende hæver, Jacob Bech, og efter mindre end en uge er missionen fuldført.

VK Vestsjælland har overtalt den kun 17-årige ungdomslandsholdsspiller Samir Seyed til at give et par hænder med.

- Han er lidt rusten, for han har holdt pause et stykke tid. Men han er en gevinst for vores træningsmiljø med det samme, og han skal også med til kampe allerede fra start, siger VK Vestsjællands træner Rolf Meegdes.

Den rustne form skyldes, at Samir Seyed egentlig havde besluttet sig for en pause fra volleyball.

I sidste sæson spillede han for Amager i Volleyligaen, men siden coronavirussen satte en stopper for spillet, har han holdt timeout.

- Nogle gange har man bare brug for en pause. Jeg var gået lidt død i sporten, siger Samir Seyed.

- Det hjalp på motivationen, da jeg blev kontaktet af VK Vestsjælland, og jeg ville gerne prøve noget nyt.

Samir Seyed begyndte karrieren i hjembyen Roskilde i 4. klasse, og han kender flere af VK Vestsjællands spillere fra ungdomsrækkerne og U17-landsholdet. Blandt andre Kalle Madsen og Aske Løjborg. Så niveauet i den nye klub er ikke helt fremmed for den unge hæver.

- Jeg synes, der er et højt niveau, og jeg vil bidrage til at gøre holdet bedre. Men det vigtigste for mig er at lære og blive bedre i mit eget spil, siger Samir Seyed.

Og det falder meget godt i tråd med ambitionerne i VK Vestsjælland.

- Målsætningen er, at alle udvikler sig både på og uden for banen. Men så vil vi også gerne forsøge at spille os i Final 4. Så må vi se, om det lykkes.

Egentlig skulle VK Vestsjælland have spillet fredag aften i Middelbart, men den kamp er udsat da Oliver Pihl og Jordan Darlington er i karantæne på grund af risiko for coronasmitte.

I stedet er næste kamp for vestsjællænderne på onsdag på udebane mod Marienlyst.