Liberoens sværeste kamp

Sport Sjællandske - 01. oktober 2020 kl. 06:09 Af John Ringstrøm

VK Vestsjællands unge libero Rasmus Bech har spillet mange hårde volleykampe. Men den hårdeste kamp foregår lige nu uden for banen.

Torsdag aften skydes volleyligaen i gang og hjemme i Korsør-hallen får VK Vestsjælland besøg af henholdsvis Hvidovres og Holtes respektive herre- og damehold.

Vestsjællændernes nye cheftræner Rolf Meegdes har sit hold klar, men han ville helt sikkert også gerne have rådet over Rasmus Bech.

Men den 23-årige libero er ikke helt i ligakampform endnu, hvilket han dog selv håber på at blive meget snart.

Rasmus Bech fik i maj de første symptomer og i juli fik han så konstateret lymfekræft-typen »Hodgkins«.

- Jeg var til et beachvolleystævne 13. maj, hvor jeg efterfølgende hostede blod op. Jeg havde også døjet med ondt i ryggen siden jul og ikke haft det så godt, men det var først efter den dag i maj, jeg vidste, at der var noget galt. Jeg blev indlagt med for høje infektionstal, men det var først efter en senere scanning, de konstaterede, at jeg havde en svulst i brysthulrummet, fortæller Rasmus Bech, der nærmest ikke vidste, hvad han skulle tro.

- Den værste besked var også den første, der gik på, at jeg havde den svulst. Min første tanke var »Hvorfor mig. Hvorfor skal jeg blive ramt i så ung en alder«. Men da jeg blev bekendt med sygdommen og fandt ud af, at den rammer tilfældige unge, har det gjort det lettere at »acceptere«, siger han, der også havde forberedt sig selv på, at scanningen at svulsten ville vise, at den var ondartet.

- Der var også en fra min studiegruppe, som havde haft nøjagtig samme diagnose, og det gjorde det lettere at vide, at man kendte en, der er blevet rask.

Sygdommen rammer flest unge mennesker mellem 20 og 30 år og ellers fra 70- til 80-årige. Der er omkring 100 om året i Danmark, der får konstaterer Hodgkins.

- De fleste får synlige tegn med hævede lymfer i halsen eller armhulerne, men det har jeg ikke haft. Jeg har fået kemobehandlinger, hvor den første ikke virkede så godt. Men den anden, jeg skiftede over til, håber vi på virker. I mandags fik jeg min sidste kemo og nu krydser vi fingre for, at scanningen i næste uge giver mig grønt lys. Der er selvfølgelig en lille usikkerhed, men både lægen og jeg er positive, siger Rasmus Bech, der under alle omstændigheder fra uge 43 skal starte med stråler i tre uger for at få svulsten i brystet til at forsvinde.

- Det har været planen hele tiden. Men jeg har været én af de »heldige«, der ikke har haft de store bivirkninger, og derfor har kunne fortsætte med volleyball, siger han, der har trænet i sine gode uger, mens han har måtte holde pause i sine dårlige uger.

Rasmus Bech har derfor holdt kontakten med både Meegdes ligatropper og den runde volleybold i det omfang, han kunne. For nylig var han sågar med på klubbens andethold i en pokalkamp mod Amager.

- Vi tabte desværre, men det var fedt at være med. Jeg er også på bænken i morgen (torsdag, red.), men mest som assistent for Rolf, for jeg er ikke i form til ligaen endnu, siger Bech, der ellers har holdt to års pause fra førsteholdet på grund af udlandsrejse blandt andet.

- Jeg havde lige meldt mig klar til Rolf og førsteholdet til denne sæson og aftalt, at jeg ville prioritere det 100 procent igen. Men både sygdom og corona satte en stopper for det, lyder det fra den unge libero, der til daglig bor i Slagelse og studerer geografi på Københavns Universitet.

- Coronaen har jo gjort, at vi kan studere hjemmefra. Så det er jo lidt heldigt. Jeg er jo også en af dem, der er ekstra udsat i forhold til corona, så jeg passer godt på. Gutterne i klubben ved det også godt, så jeg holder mig lidt ude af »cirklen«, når der skal jubles, siger Bech med et smil.

Han håber, han fra bænken kan være med til at føre sine holdkammerater frem til en sejr i premierekampen mod Hvidovre

- Jeg synes, holdet ser spændende ud. Der er kommet tilgang og Rolf som ny træner. Hele konceptet ser bedre ud end nogensinde og jeg ser gode muligheder for, at vi kan spille op med alle hold, hvis vi selv spiller op til vores bedste. Men det er altid svært i indledningen på en sæson, for hvor står de andre hold og så videre, konstaterer Rasmus Bech, der håber, at hans libero-kolleger Kim Buchwald og Aske Løjborg kan være med til at vinde nogle kampe for vestsjællænderne.

- Men når jeg kommer tilbage, er vi tre, der skal kæmpe om det, pointerer Bech med et grin.