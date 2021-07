Jonas Lendal var trods sin unge alder en lovende playmaker på Næstved Herlufsholms 2. divisionshold i sæsonen 19/20. Det gjorde, at han kom på kontrakt i TMS Ringsted, og nu er han altså klar til at tørne ud for SUS Nyborg i 1. division. Foto: Jens Wollesen

Lendal får fynsk udfordring

- Jeg kender cheftræneren i SUS (Martin Hjortshøj, red.) og et par af spillerne. Det er en traditionsklub, som nærmest har det som en familie. Jeg er selv meget socialt anlagt og er sikker på, at det er rigtige valg. Jo bedre man har det, jo bedre præsterer man. Vi har aftalt et år til at starte med, og så må vi se tiden an, lyder det fra den unge playmaker.

Jonas Lendals navn dukkede for alvor op i dette medie, da han sluttede sig til Næstved Herlufsholms 2. divisionstrup i sommeren 2019. Han var stadig U19-spiller, men viste undervejs i sin første sæson, at talentet var indiskutabelt.

- Der var et godt træningsmiljø på højt niveau og med masser af intensitet på Oure. I Næstved Herlufsholm var meningen så, at der skulle være et godt U19-hold med Niklas Færgegaard og mig som de bærende. Men Færgegaard blev skadet og træner Lars Nedergaard skiftede til Ajax. Så pludselig stod jeg og skulle have en stor rolle på 2. divisionsholdet, og det var min første sæson som senior og jeg var stadig U19-spiller. Men det var ikke noget, jeg ville have været foruden, for det gav noget erfaring og det tog jeg med til Ringsted, siger Lendal.