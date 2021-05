Larsen og O.B. Wiik med fremme

- Jeg har igen armene over hovedet. Jeg frygtede faktisk lidt løbet i lørdags, fordi vi har virkelig været ramt hårdt, og har haft et par ryttere ude med skader og sygdom osv. Det var et lidt mærkeligt løb. Der kører et udbrud to gange, og vi har Rasmus (Rasmus Søjberg Pedersen, red) med begge gange. Det bliver så samlet igen ud over to ryttere, der kommer væk, så vi er ovenud lykkelige over resultatet, siger Henrik Stegmann.