Niklas Larsen er stadig skadet og derfor ikke med til EM i banecykling, men der er håb om et hurtigt comeback til cykelstjernen fra Slagelse. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Larsen håber på hurtigt comeback Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Larsen håber på hurtigt comeback

Sport Sjællandske - 11. oktober 2019 kl. 15:36 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage er de bedste danske banecykelryttere til EM, men der mangler dog én enkelt markant skikkelse.

Slagelse-rytteren Niklas Larsen er nemlig ikke med, fordi han fortsat ikke er kommet sig over den overbelastningsskade, der i for få uger siden også kostede deltagelsen ved U23-VM på landevej.

For Niklas Larsen er det mest af alt irriterende, at han ikke er en del af det banelandshold, der lige nu kører EM. Der er nemlig ingen bekymringer med henblik på fremtiden.

- Jeg er sådan set ikke så bekymret på den lange bane, for lægerne har sagt, at den her slags overbelastningsskade ikke kommer igen. Så det burde ikke være noget, som jeg skal tage højde for i min fremtidige træning. Det handler i gåseøjne kun om at komme sig, siger Niklas Larsen.

Han havde håbet på, at han allerede ville være skadesfri i begyndelsen af oktober, men da det ikke var tilfældet, måtte han også vinke farvel til EM, hvilket er en streg i regningen på flere fronter.

- Først og fremmest ville jeg gerne have været med til EM for at hjælpe på holdforfølgelsen, men jeg ville også gerne have testet formen af. Oprindeligt havde jeg jo håbet på, at jeg kunne tage min gode form fra landevejssæsonen med ind på banen, men det kommer nok ikke til at ske nu, siger Niklas Larsen.

I stedet går han rundt hjemme i Danmark og venter utålmodigt på, at han atter kan komme ud at træne på sin cykel.

- Jeg håber på, at jeg allerede i den kommende uge kan komme i sadlen igen. Jeg ved, at det bliver en kamp for at komme tilbage i topform, men mit første mål er at blive klar til at køre et par World Cup-afdelinger, som skal køres om to og tre uger, siger Niklas Larsen.

På den helt lange bane venter OL i Tokyo. Her kunne man frygte for en svækkelse af Niklas Larsens kandidatur med den aktuelle skadespause.

- Det er jeg nu ikke så bekymret for. Det er en lang banesæson, og alt retter sig mod OL, så jeg håber bare på, at jeg kan komme tilbage i form så hurtigt som muligt, så jeg kan komme til at spille en rolle for banelandsholdet indenfor en overskuelig fremtid, siger Niklas Larsen.