Niklas Larsen afløser Julius Johansen på det danske 4000 meterhold til mandagens indledende løb ved OL. Foto: Foto: Morten Sørensen/Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Larsen er klar til guldjagt

Sport Sjællandske - 01. august 2021 kl. 17:55 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det danske banelandshold i cykling kører stærkere end nogen andre nationer i verden.

I hvert fald når det gælder 4000 meter holdforfølgelsesløb, hvor danskerne er forsvarende verdensmestre og også har verdensrekorden.

Om status også er sådan efter OL, må de kommende dage vise. Og det er heller ikke helt samme hold, den danske landstræner Casper Jørgensen sender på banen, som det der vandt VM-guld i Berlin i 2020.

Den 24-årige Slagelse-dreng Niklas Larsen afløser nemlig Julius Johansen i mandagens indledende løb, hvor de tre andre bliver Lasse Norman Hansen, Frederik Rodenberg og Rasmus Lund Pedersen. Og det er vestsjællænderen mere end klar til.

- Det er megadejligt at være tilbage. Det er alt, hvad jeg havde håbet på. Nu har jeg fået chancen og nu skal jeg bare gribe den, siger Niklas Larsen fra japanske Izu.

Larsen og landsholdet landede i Japan for fire dage siden. De startede med en bustur på tre timer fra lufthavnen i Tokyo til hotellet i Izu, hvorfra der er yderligere 25 minutters biltur til velodromen.

- Det er en del væk fra OL-byen. Her er stille og roligt i et lille, bjergrigt område tæt på skov. Det er nærmest en ren cykelby, og helt nede på jorden, fortæller Niklas Larsen, der bor på værelse med holdkammeraten Frederik Rodenberg.

De to første dage blev brugt på masser af træning på velodromen, som Niklas Larsen har masser af ros til.

- Vi har trænet en del for at få en fornemmelse af banen. Den er ikke helt på samme måde som den i Ballerup, men tæt på. Den føles nyere og lidt bedre i ud- og indgangene af svingene, så den virker supergod at køre på, siger vestsjællænderen, der har tendens til at give sin landstræner ret i, at der godt kan køres nogle verdensrekorder hjem på den bane.

- Ja, det tror. Der er også virkelig varmt hernede, så det bør ikke være et problem at køre hurtige tider. Så må vi bare håbe, det er os, der kører dem, siger han med et grin.

Søndag stod den på ren afslapning og opladning til mandagens indledende løb, som køres klokken 10.02 dansk tid - eller for Larsen og co. klokken 17.02 japansk tid.

- Vi kører kvalifikationen mandag, og så forhåbentlig videre til første runde tirsdag og finale onsdag. Men lige nu har vi fokus på mandagens løb. Jeg glæder mig meget til at komme i gang og køre med de allerbedste i verden. Jeg er superglad for muligheden og spændt på at se, hvordan og om benene er der, siger Niklas Larsen, der også afslører en vis nervøsitet.

- Den er der helt klart, men jeg er også fortrøstningsfuld, for vi er alle ret gode på holdet. Træneren ved jo også, at vi kan noget. Det giver mig en tro på det, lyder det fra vestsjællænderen, der ikke kan vide sig sikker på at køre igen, selv om holdet går videre.

- Det kommer an på, hvordan det går. Vi må se, hvad Casper finder på efter første løb, siger Larsen.

Bare det at være tilbage på topniveau og med til sit andet OL er stort for Niklas Larsen. Selvfølgelig fordi de sidste par år har budt på både op- og nedture for det store cykeltalent fra Slagelse.

Et brækket ben efter en afslutningsfest hos sit hold ColoQuick i november 2019 satte ham langt tilbage. Han havde ellers lige vundet PostDanmark Rundt og havde skrevet ny kontrakt med det norske team Uno-X.

Han var derfor ikke med til at vinde VM-guld i Berlin, og skulle også kæmpe for at komme tilbage på fire kilometer-holdet.

En efterfølgende knæskade gjorde det ikke nemmere, men nu er Larsen tilbage for fuld styrke. Han er ovenikøbet udset til at køre omnium for Danmark ved OL.

- Det ser jeg også frem til. Men lige nu er fokus på holdløbet, konstaterer han, der er tidligere europamester i pointløb og ved sidste OL i Rio de Janeiro fik bronze med fire kilometer-holdet.