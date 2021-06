Larsen endeligt udtaget

- Jeg var forholdsvis sikker på at komme med. Det har set meget godt ud op til, siger den 24-årige slagelseaner, der trods alt er glad for at få det ud og bekræftet.

Niklas Larsen, der kører for det norske hold Uno-X Pro Cycling Team, glæder sig under alle omstændigheder til at komme med, og formen er god.

- Det er jeg sindssygt glad for at have vundet. Det var jo trods alt et UCI-løb og godt besat. Jeg vidste, jeg havde gode ben, og det virkede i hvert fald til, at jeg var hurtigst i spurten. Jeg havde egentlig i første omgang som mål at vinde i Herning, men det gik ikke helt efter planen, og så måtte jeg jo vinde Fyn, siger Niklas Larsen, der var begejstret for at være tilbage på et podie.