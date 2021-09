Se billedserie Emil Kjærsgaard Larsen (gul vest), der er i dag er landstræner, har selv kørt mange gange på Nisseringen. Tirsdag aften lærte han fra sig i aftensolen. Foto: Næstved Motorklub

Send til din ven. X Artiklen: Landstræner tror på »stort« Mathias Gryning-farvel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landstræner tror på »stort« Mathias Gryning-farvel

Sport Sjællandske - 04. september 2021 kl. 12:27 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Næstved Motorklub havde tirsdag aften inviteret deres motocross-kørere til lidt af en »ekstratræning«, da landstræner, Emil Kjærsgaard Larsen, lagde vejen forbi Nisseringen.

Her delte han ud af sin erfaring og gode råd inden sidste afdeling af DM, som bliver kørt på hjemmebanen 19. september.

13 kørere var mødt op i aftensolen til træningssessionen, og Emil Kjærsgaard Larsen fra Næstved, der siden 2016 har været Danmarks Motor Unions Talent- og ATK-træner, nød klubbens initiativ.

- Det var rigtig fedt. Der var god stemning og god energi fra dem alle sammen, og selvom de selvfølgelig er på forskellige niveauer, så synes jeg, alle gjorde det rigtig godt - så en super god træning, lød det fra Emil Kjærsgaard Larsen som fortsatte:

- Også stor ros til klubben. Det er fedt, at de tager sådan et initiativ. I en sport, hvor man ikke har det der klubliv, hvor man kommer ned og træner fast, der tror jeg også helt sikkert, det er noget, som hjælper dem med at holde på deres kørere. Derudover sker der nogle positive ting i klubben i forhold til træneruddannelse, bredden og så sådan noget som i tirsdags, hvor de tilbyder deres kørere noget ekstra hjælp, hvis de har lyst og behov for det, lyder det fra landstræneren.

Emil Kjærsgaard Larsen har tidligere selv været professionel motocross-kører, inden han stoppede sin karriere efter et grimt styrt i 2007.

Nu er det så blevet Næstveds Mathias Grynings tur til at sætte punktum for sin karriere efter 20 år som motocrosskører.

Et uheld som 11-årig har resulteret i en delvist lammet højre arm, og kombineret med andre skavanker er blevet for udfordrende. Efter 12 år som elitekører er det derfor slut, når sidste DM-afdeling er blevet kørt på hjemmebanen.

Det offentliggjorde den 25-årige Næstved Motorklub-kører fra Sørbymagle sidste uge.

Nyheden er også nået frem til Emil Kjærsgaard Larsen, som forstår beslutningen.

- Jeg kan sagtens forstå det. Han skal passe på sin krop. Men det er da virkelig ærgerligt, når nu han ikke er ældre. Der havde da helt sikkert været mange gode år i ham endnu, sagde han og fortsatte:

- Det er trist at miste så god en repræsentant for sporten. Han er en glad, sød og venlig ung mand, som har kørt godt i mange år. Så jeg er da personligt ærgerlig over, han stopper, lød det fra landstræneren.

Gryning - vis CV blandt andet tæller DM-guld både individuelt og med hold - har i forbindelse med sit stop meldt ud, at han vil gøre alt, hvad han kan for at slutte af med en sejr 19. september.

Og det tror landstræneren er realistisk.

- Jeg håber og tror på, at han kan få sluttet rigtig godt af på sin hjemmebane og med et stort smil. Det kræver, at han tror på sig selv på dagen, og at han fokuserer på én ting ad gangen i stedet for at tænke hele dagen igennem på en gang. Hvis han kan holde hovedet koldt og gøre det, så tror jeg også godt, han kan slutte af med en sejr, lød landstrænerens vurdering.

Foruden landstrænerens mange gode råd til, hvordan Næstveds motocross-kørere hurtigst muligt kommer igennem Nisseringens bane, så kom han også med et andet budskab tirsdag aften.

Selvom motorsport for de uvidende ikke opfattes som fysisk krævende, så er det helt forkert, lyder det fra Emil Kjærsgaard Larsen, der derfor også mindede sine »elever« om at holde træningen uden for cross-banen ved lige.

- Det er meget hårdt fysisk, fordi der sker så meget, og du samtidig kører på en motorcykel, som vejer omkring 100 kilo. Derudover kører man på en bane, der ændrer sig, når du kører rundt derude, så du skal også være meget mentalt klar. For at kunne det samtidig med, at du skal holde fast i en tung motorcykel, imens man skal op at stå og ned og sidde hele tiden, så kræver det en vis fysik, hvis man samtidig skal holde overblikket, og køre de rigtige linjer, forklarede den tidligere professionelle motocross-kører og fortsatte:

- Til DM-afdelingerne er du også på banen i tre gange en halv time på en dag med ekstrem høj puls, som stiller krav til, at du restituerer hurtigt på den cirka halvanden time, der er mellem heats. Det hele kræver en rigtig god fysisk form. Så for at blive en god cross-kører, så er man nødt til at holde sig i form ved siden af, når man nu også har mange dage, hvor man ikke kan komme ud på banen og køre, sagde landstræneren.

Emil Kjærsgaard Larsen vil ikke være at finde ved Nisseringen 19. september, da han på Sardinien med landsholdet, hvor der bliver kørt VM.

Og måske bliver det nogle af de unge Næstved-kørere, der skal med på sådanne ture i fremtiden.

- Magnus Smith, der kører MX2 er en af de lovende unge gutter, som er på vej frem. Han er også ude og køre i udlandet allerede, og det er noget, vi meget gerne ser, at de gør i forhold til landsholdsregi, siger landstræneren, som hele tiden holder et vågent øje med talenterne:

- Vi kigger, når vi er ude til en træning som i tirsdags, og selvfølgelig når vi er ude og se konkurrencer for at se, om der er nogle, som har evnerne og lyst til at prøve kræfter med udlandet, slutter Emil Kjærsgaard Larsen.